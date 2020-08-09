TÜBİTAK mükemmeliyet merkezleri açıldı - TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal - Son Dakika

TÜBİTAK mükemmeliyet merkezleri açıldı - TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Kovid-19 Türkiye Platformunun ilaç ve aşı geliştirme projelerinde hedeflenen ve beklenen sonuçlara ulaşmak üzere var güçleriyle çalışmaya devam ettiklerini bildirdi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Kovid-19 Türkiye Platformunun ilaç ve aşı geliştirme projelerinde hedeflenen ve beklenen sonuçlara ulaşmak üzere var güçleriyle çalışmaya devam ettiklerini bildirdi.

Gebze'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen TÜBİTAK mükemmeliyet merkezlerinin açılış töreninde konuşan Mandal, bilim ve teknoloji tabanlı gelişiminde her yaşta bilim insanının desteklenmesi ve yetiştirilmesi için büyük katkılarda bulunan kurum tarihinde çok önemli bir gün için bir araya geldiklerini söyledi.

Hayatın karşılarına çıkardığı güçlüklerin üstesinden gelinmesinde Ar-Ge ve yeniliğin önemli bir rolü bulunduğuna ve bu güçlüklerin bilim ve teknoloji tabanlı çözüme dönüştürülmesinin ise büyük fırsatlar içerdiğine işaret eden Mandal, günümüzde yükselen teknolojilerin sağladığı imkanlarla zamana karşı yarış içerisinde bir paradigma değişikliğinin de gerçekleştiğini kaydetti.

"Yeni başarıları hedefliyoruz"

Mandal, Ar-Ge ve yenilik süreçlerinin hız kazandığı bir dünyada başarıya giden yolun artık daha paylaşımcı, çok yönlü ortak çözümlerin birlikte geliştirildiği ve birlikte başarıldığı stratejik yaklaşımların uygulandığı süreçlerden geçtiğini dile getirerek "57'nci kuruluş yılında, Ar-Ge ve yenilik tabanlı fırsatların yakalanmasında ekosistemimizin paydaşlarıyla birlikte milli teknoloji hamlemiz çerçevesinde bilim ve teknolojiyle ülkemizin önünü açıyor ve yeni başarıları hedefliyoruz. Sadece 2019 yılında 2 bin 400'ü KOBİ olmak üzere 3 bin firmanın 4 bin 300 projesine ve 166 üniversitenin 5 bin 427 projesine destek verdik. 14 bin öğrencimize burs sağladık ve 460 bin ortaokul lise öğrencimizin proje heyecanlarına ortak olduk." diye konuştu.

Stratejik yaklaşımlarının ekosistemlerinin sahip olduğu birikimlerin en üst düzeyde değerlendirilmesinin sağlanması için çıktığını ve etki odaklı süreçlerde birlikte çalışma esaslı stratejik iş birliklerinin kurulmasını özendirdiğini vurgulayan Mandal, "Birlikte çalıştığımızda, birlikte geliştirdiğimizde başarabileceklerimizin sınırının olmadığını hep beraber yakından görüyoruz. Üniversite-sanayi ortaklığında nitelikli insan kaynağı yetiştiren paydaşlarımızdan ekosistemimizle entegre olan uluslararası lider araştırmacılarımıza, salgına karşı ürünlerde güçlerini ortaya koyan KOBİ'lerimizden çözüm odaklı süreçlere dahil olan genç araştırmacılarımıza kadar ekosistemimiz genelinde artık birlikte başarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mandal, nitelikli bilgi, nitelikli insan, çözüm gerektiren güçlükler ve birlikte geliştirme yaklaşımlarıyla harekete geçirdikleri stratejik yaklaşımlarının uluslararası programlardaki başarılarını da en yüksek seviyelere taşıdığını aktardı.

Kovid-19 Türkiye Platformu'nun çalışmaları

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgına karşı oluşturdukları Kovid-19 Türkiye Platformu'nun çalışmalarından bahseden Mandal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Platform 8 aşı ve 10 ilaç projesi kapsamında birlikte çalışarak neleri başardığımızın en güzel örneğini oluşturuyor. Ülkemiz genelinde 49 farklı kurum ve kuruluş ve genç yeteneklerimiz dahil 436 araştırmacımız platform bünyesinde birlikte geliştiriyor, birlikte başarıyor. Hayata geçirilen bu dönüşümle araştırma ekiplerimiz tarihe geçecek başarılara imza atıyor. Kovid-19 tedavisinde en yoğun kullanılan Favipiravir ilacının etken maddesinin platform üyesi üniversite hocamız ve firmamızca birlikte geliştirilen yerli ve milli sentez yöntemi ile hammaddeden başlayarak ruhsatlı bir ticari ürüne dönüşümü bu başarının örneklerindendir. Yine platform üyelerimizin aşı geliştirme çalışmaları kapsamında, yenilikçi 2 aşı adayımız hayvan deneylerini başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Yakın zamanda platformun diğer ilaç ve aşı geliştirme projelerimizde de hedeflenen ve beklenen sonuçlara ulaşmak üzere var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz."

Geliştirilen çalışma modelinin sadece Türkiye için değil, Avrupa Birliği dahil olmak üzere birçok ülke için örnek model oluşturduğuna dikkati çeken Mandal, bu modeli Kuala Lumpur'da gerçekleştirilen zirvede Türkiye'yle Malezya, Endonezya ve Pakistan arasında oluşturulan Mükemmeliyet Merkezi çalışmalarına da taşıyarak önderlik yaptıklarını anlattı.

Mandal, çok yönlü sorunlara çok yönlü çözümler oluşturacak şekilde disiplinleri aşan yaklaşımları artırdıklarını belirterek "Kurumumuzun stratejik iş birliklerini güçlendiren fırsatları birlikte oluşturuyoruz. Bugün imzalayacağımız iki yeni protokolle de yeni iş birlikleri ve başarılar elde edeceğiz." dedi.

TÜBİTAK mükemmeliyet merkezleri açıldı - TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal

Türkiye, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 19:31

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜBİTAK mükemmeliyet merkezleri açıldı - TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal - Son Dakika

Son Dakika

Patlamanın ardından Lübnan'da sular durulmuyor! Çevre Bakanı Damianos Kattar istifa etti Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı konusunda 4 ilimizi uyardı Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi Virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı Yayıncı kuruluş spikerlerinden Emre Gönlüşen, kansere yenik düşerek hayatını kaybetti Son Dakika: Türkiye'de iki koronavirüs aşı adayı hayvan deneylerini tamamladı, biri klinik deney aşamasına ulaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli üretim olan dünyanın ilk lastikli ve elektrikli ekskavatörünü test etti Karı koca arasındaki kavgaya aileler de karışınca kan döküldü: 2 ölü, 1 yaralı Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'nin alacağı maksimum ve minimum oy oranlarını paylaştı Welinton, Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul'a geldi Sözleşmesi sona eren Willian, Chelsea'ye veda etti Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlanıldı Lucescu, Kenan Karaman'ı Dinamo Kiev'e transfer etmek istiyor İstanbul'da dudak uçuklatan kuyumcu vurgunu! Emniyet Müdürlüğü detayları paylaştı Kızılırmak'a giren baba ve 2 çocuğu boğularak hayatını kaybetti
Anneyi yıkan manzara! Özel harekat polisi evinde ölü bulundu Anneyi yıkan manzara! Özel harekat polisi evinde ölü bulundu         
16:18
Bakan Koca Twitter'dan paylaştığı görüntüyle uyardı: Covid-19 zor bir hastalıktır Bakan Koca Twitter'dan paylaştığı görüntüyle uyardı: Covid-19 zor bir hastalıktır         
16:11
Galatasaray, Radamel Falcao'nun maaşında indirim yapmasını isteyecek Galatasaray, Radamel Falcao'nun maaşında indirim yapmasını isteyecek         
15:43
Fırsatları değerlendirmek isteyen Ronaldo'nun PSG ile görüşeceği iddia edildi Fırsatları değerlendirmek isteyen Ronaldo'nun PSG ile görüşeceği iddia edildi         
15:03
Üniversiteli genç, evde deney yaptığı sırada meydana gelen patlamada parmaklarını kaybetti Üniversiteli genç, evde deney yaptığı sırada meydana gelen patlamada parmaklarını kaybetti         
15:01
Bill Gates: Koronavirüs salgını zengin ülkelerde 2021 yılı sonunda bitecek Bill Gates: Koronavirüs salgını zengin ülkelerde 2021 yılı sonunda bitecek         
14:47
Boğulma vakaları tatilcilerin gözünü korkutmadı, cankurtaranlar Boğulma vakaları tatilcilerin gözünü korkutmadı, cankurtaranlar "Laf dinlemiyorlar" diye isyan etti         
14:42
Fedor Smolov, Fenerbahçe'yle anlaştığına yönelik çıkan haberleri yalanladı Fedor Smolov, Fenerbahçe'yle anlaştığına yönelik çıkan haberleri yalanladı         
14:38
Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu öldüren baba, kaçan gelinine ise saklandığı odada kurşun yağdırdı Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu öldüren baba, kaçan gelinine ise saklandığı odada kurşun yağdırdı         
14:38
5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlardı 5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlardı         
13:00
ATM'den çektiği parada basım hatası olduğunu gören vatandaş, koleksiyoncuların teklifini bekliyor ATM'den çektiği parada basım hatası olduğunu gören vatandaş, koleksiyoncuların teklifini bekliyor         
12:21
Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti         
09:48
Fındığın 'kanseri' böcek 'Drakula' yayılışını sürdürüyor, fındık üreticileri çaresiz Fındığın 'kanseri' böcek 'Drakula' yayılışını sürdürüyor, fındık üreticileri çaresiz         
09:41
İskenderun'da cenazeler karıştı: Türk vatandaşın naaşı Suriyeli aile tarafından teslim alınınca gerginlik yaşandı İskenderun'da cenazeler karıştı: Türk vatandaşın naaşı Suriyeli aile tarafından teslim alınınca gerginlik yaşandı         
09:23
Yeni bir aşk mı doğuyor? Defne Samyeli ünlü iş adamıyla yemek yedi Yeni bir aşk mı doğuyor? Defne Samyeli ünlü iş adamıyla yemek yedi         
08:25
Dilenci, Dilenci, "Oscarlık" bayılma performansı ile vatandaşları dolandırmaya kalktı         
07:44
"Dur" ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan polis memuru şehit oldu         
05:35
"Dayı" filminin setinde ikinci kez taciz olayı yaşandı         
23:35
"Kişiye özel" ilan için Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'a soruşturma açıldı         
22:47
Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi         
22:39
Rocky'nin yıldızı Dolph Lundgren 38 yaş küçük nişanlısıyla tatilde Rocky'nin yıldızı Dolph Lundgren 38 yaş küçük nişanlısıyla tatilde         
22:05
Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor         
20:53
Şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonları sonucu tanınmaz hale geldi Şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonları sonucu tanınmaz hale geldi         
19:42
Haluk Levent, yanarak kül olan bölgeyi ağaçlandırma sözünü tutamayınca özür diledi Haluk Levent, yanarak kül olan bölgeyi ağaçlandırma sözünü tutamayınca özür diledi         
19:37
beIN SPORTS, Melih Şendil'in cinsiyetçi yorumlarını kınayan bir açıklama yaptı beIN SPORTS, Melih Şendil'in cinsiyetçi yorumlarını kınayan bir açıklama yaptı         
18:09
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Alexander Sörloth'un menajeriyle görüştü: Bize teklif getirme Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Alexander Sörloth'un menajeriyle görüştü: Bize teklif getirme         
16:45
Meteoroloji, 9 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu Meteoroloji, 9 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu         
16:41
Bay Yanlış'taki öpüşme sahnesinin rüya olması izleyicileri kızdırdı Bay Yanlış'taki öpüşme sahnesinin rüya olması izleyicileri kızdırdı         
15:38
Fenerbahçe, 3 sponsorundan toplam 70.5 milyon TL alacak Fenerbahçe, 3 sponsorundan toplam 70.5 milyon TL alacak         
15:10
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada         
14:13
Kuaföre giden gelin trafik kazasında hayatını kaybetti Kuaföre giden gelin trafik kazasında hayatını kaybetti         
12:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2020 19:46:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TÜBİTAK mükemmeliyet merkezleri açıldı - TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei