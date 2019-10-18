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TÜBİTAK Proje Uygulamaları eğitim toplantısı yapıldı

2 saat önce

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) öğrencilerine TÜBİTAK Proje Uygulamaları konusunda iki ayrı eğitim çalışmasında bilgilendirme yapıldı.

TÜBİTAK Proje Uygulamaları eğitim toplantısı yapıldı, System.String[]

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) öğrencilerine TÜBİTAK Proje Uygulamaları konusunda iki ayrı eğitim çalışmasında bilgilendirme yapıldı.


MTÜ Battalgazi Tarım Yerleşkesindeki Konferans Salonu'nda TÜBİTAK tarafından Yenilikçi ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği- Bireysel Genç Girişimci Programı uygulaması anlatıldı. Eğitim çalışmasının açılışında konuşan MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, "Bizler, öğrencilerimizin yol göstericisiyiz. Öğretim üyesi ve öğretim görevlilerimiz öğrencilerimizin başarıları için projelerine destek veriyorlar. Şuanda Ziraat Fakültemiz burada, ilçelerimizdeki meslek yüksek okullarımız bizim için ayrıca değerli. Teknik ve mesleki eğitimi önemsiyor ve destekliyoruz" dedi


TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün'ün üniversitede konferans vereceğini de belirten Rektör Prof. Dr. Karabulut, "Kuruluş ve kurumsal çalışmalarını sürdüren üniversitemiz gün geçtikçe oldukça önemli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. 23 Ekim Çarşamba günü saat 09.30'da üniversite-sanayi buluşması kapsamında TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün üniversitemizde konferans verecek. Üniversite olarak hem öğrencimizin, hem bu alanda çalışma yürüten sivil toplum kuruluşlarımızın yanında, hem de sanayicilerimizin yanında olacağız. Öğrencilerimize her zaman destek vereceğiz" diye konuştu. TÜBİTAK 'Bireysel Genç Girişimci' Bilgilendirme etkinliğinde Proje Uzmanı Nesrin Demircioğlu ve Bilgisayar Mühendisi Adem Özsefil öğrencilere uygulama hakkında bilgilendirmede bulundu.


Öte yandan, MTÜ Ziraat Fakültesi Amfi Salonunda düzenlenen toplantıda ise Öğretim Görevlisi Harun Bayer tarafından TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı bilgilendirme toplantısı yapıldı. - MALATYA

Turgut Özal Üniversitesi, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:28 Kaynak: İHA
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