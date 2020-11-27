TÜDAV: Büyük beyaz köpek balığı koruma altına alınmalı - Son Dakika

TÜDAV: Büyük beyaz köpek balığı koruma altına alınmalı

27.11.2020 12:19
TÜDAV: Büyük beyaz köpek balığı koruma altına alınmalı, System.String[]

TÜRK Deniz Araştırmaları Vakfı, (TÜDAV), dünyada nesli tükenme noktasına gelen büyük beyaz köpekbalığı hedef dışı avcılığının Türkiye'de yasaklanması için çağrıda bulundu.

TÜRK Deniz Araştırmaları Vakfı, (TÜDAV), dünyada nesli tükenme noktasına gelen büyük beyaz köpekbalığı hedef dışı avcılığının Türkiye'de yasaklanması için çağrıda bulundu.

TÜDAV tarafından yapılan açıklamada, 2018 yılında düzenlenen Kıkırdaklı Balıklar Çalıştayı ardından uzman bilim insanlarının görüşleri alınarak, Su Ürünleri Tebliğ'inde korunan türler listesindeki 5 köpekbalığına 12 türün daha eklenmesinin sağlandığı hatırlatıldı. Açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 3 ay önce yayımlanan ve 2020-2024 yılları arasında geçerli olacak yeni tebliğde TÜDAV'ın  avlanmasının yasaklanmasını önerdiği 16 kıkırdaklı balık türünden 3'ünün kabul edildiği belirtilerek,  şöyle denildi:

"Bunlar arasında büyük beyaz köpekbalığı (Carcharodon carcharias) gibi Akdeniz'de nesli kritik düzeyde tehlike altındaki türlerin korunması yönünde görüş bildirmemize rağmen,  bunun yerine Akdeniz'de yaşamayan yani Türkiye sularında  bulunmayan bir tür (Carcharhinus longimanus - beyaz yüzgeçli köpekbalığı) koruma altına alındı. TÜDAV daha önce de olduğu gibi tebliğe ek çıkartılarak, acilen büyük beyaz köpekbalığı  avcılığının da yasaklanmasını talep ederek bir kez daha Bakanlık yetkililerine sesleniyor:   Büyük Beyaz'ı koruyalım!"Öte yandan, aralarında TÜDAV'ın da bulunduğu uluslararası 34 üniversite, STK ve aktivist kurum tarafından yapılan uluslararası ortak basın açıklamasıyla Tunus hükümetinden büyük beyaz köpekbalığı hedef dışı avına karşı  koruma önlemi alması istendi. TÜDAV aynı zamanda köpekbalığı araştırmacısı Hakan Kabasakal'ın yazdığı 'Canavarla Uzlaşma: Türkiye Denizlerindeki Büyük Beyaz Köpekbalıkları'ndan Aldığımız  Dersler' adlı kitabı çevrimiçi ve İngilizce olarak yayınladı. Kitapta 1881 yılından günümüze büyük beyaz köpekbalığının Türkiye denizlerindeki tüm  kayıtları 62 fotoğraf ve ölçümleriyle birlikte yer aldı. TÜDAV'ın web sitesinden ücretsiz ulaşabilecek kitapta, beyaz köpek balıklarının dağılımları, Ege Denizi'nde  potansiyel üreme alanları, beslenmeleri, balıkçılık etkileşimleri ve koruma çabaları  anlatıldı.

TÜDAV: Büyük beyaz köpek balığı koruma altına alınmalı

Türkiye, Balık, Köpek, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TÜDAV: Büyük beyaz köpek balığı koruma altına alınmalı - Son Dakika


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