TÜDAV: Büyük beyaz köpek balığı koruma altına alınmalı - Son Dakika

TÜRK Deniz Araştırmaları Vakfı, (TÜDAV), dünyada nesli tükenme noktasına gelen büyük beyaz köpekbalığı hedef dışı avcılığının Türkiye'de yasaklanması için çağrıda bulundu.

TÜDAV tarafından yapılan açıklamada, 2018 yılında düzenlenen Kıkırdaklı Balıklar Çalıştayı ardından uzman bilim insanlarının görüşleri alınarak, Su Ürünleri Tebliğ'inde korunan türler listesindeki 5 köpekbalığına 12 türün daha eklenmesinin sağlandığı hatırlatıldı. Açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 3 ay önce yayımlanan ve 2020-2024 yılları arasında geçerli olacak yeni tebliğde TÜDAV'ın avlanmasının yasaklanmasını önerdiği 16 kıkırdaklı balık türünden 3'ünün kabul edildiği belirtilerek, şöyle denildi: