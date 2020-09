TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik'ten küçükbaşta verimlilik vurgusu Açıklaması

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, ıslah çalışmalarının daha fazla desteklenmesiyle küçükbaş hayvancılıkta et ve süt verimliliği sağlanabileceğini belirtti.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, tarım ve hayvancılıkta verimliliğin katma değer açısından en önemli unsurlardan biri olduğunu vurguladı.

Gelişmiş ülkelerin verimliliği artırarak daha az sayıda hayvanla daha fazla süt ve et elde ettiğini belirten Çelik, "Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerini esas alırsak, yıllık olarak, koyun keçide artırılacak her bir kilogram et verimliliğiyle 20 bin tondan fazla et, her 5 kilogram süt verimliliğiyle 126 bin tondan fazla süt elde etmek mümkün." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de küçükbaş hayvancılıkta et ve sütteki üretim artışlarının esas itibarıyla hayvan varlığındaki yükselmeden kaynaklandığının altını çizen Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin destekleri, bakanlığın destekleme politikalarıyla küçükbaşta adım adım hedeflere yaklaştıklarını aktardı.

Küçükbaş hayvancılıkta sadece sayı artırmayla sınırlı kalınmaması gerektiğini vurgulayan Çelik, çağın ekonomisinin temelinde verimliliğin yattığına işaret etti.

Çelik, en az girdiyle en fazla, sürdürülebilir, yüksek kalite ve standartta üretimin ekonominin temel amacı olduğunu aktararak, "2019 yılı itibarıyla koyunda 21,6, keçide 19,8 kilogramlık et, koyunda yıllık 76,7, keçide 105,5 kilogramlık süt verimliliğini ıslah çalışmalarıyla çok daha yüksek rakamlara çıkarabiliriz. TÜİK verilerine göre, 2019 yılında 19,8 milyon koyun, 5,5 milyon keçi sağılmaktadır. Her 5 kilogram süt verimliliğiyle 126 bin tondan fazla süt elde etmek mümkündür. FAO 2018 verileri esas alındığında koyun keçide artırılacak her bir kilogram et verimliliğiyle 20 bin tondan fazla et elde etmek imkanlar dahilindedir. Tabii sağılan hayvan sayısı arttıkça elde edilecek süt miktarı, kesilen hayvan sayısı arttıkça elde edilecek et miktarı artacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Verimlilik kolaylıkla artırılabilir"

Verimliliğin, ıslah çalışmalarıyla kolaylıkla artırılabileceğini, Anadolu'nun et ve sütte verimli koyun ve keçi ırkları bulunduğunu ve bunların yaygınlaştırılması gerektiğini ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Koyunda ve keçide süt verimini ıslahla en az ikiye katlamak mümkündür. Et verimini ise yüzde 50 oranında artırma imkanı vardır. Islah çalışmaları daha fazla desteklenmeli, küçükbaş hayvan varlığımızın tamamı ıslah edilmeli, et ve süt verimliliği artırılmalıdır."