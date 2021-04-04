Tüfenkci'den amirallerin bildirisine sert tepki - Son Dakika

Tüfenkci'den amirallerin bildirisine sert tepki

04.04.2021 14:52
Tüfenkci'den amirallerin bildirisine sert tepki, System.String[]

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, 103 emekli amiralin yayınladığı bildirinin hedefin tüm Türkiye ve demokrasi olduğunu belirterek, "Türkiye'de darbeler dönemi halkın iradesi ve Cumhurbaşkanımızım kararlı duruşuyla tarihin kara sayfalarına gömülmüştür.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, 103 emekli amiralin yayınladığı bildirinin hedefin tüm Türkiye ve demokrasi olduğunu belirterek, "Türkiye'de darbeler dönemi halkın iradesi ve Cumhurbaşkanımızım kararlı duruşuyla tarihin kara sayfalarına gömülmüştür. Bu emekli amiraller bilsin ki; artık o bildirilerle müdahale edebildikleri o eski Türkiye yok" dedi.

Milletvekili Tüfenkci, 103 emekli amiralin gece yarısı bildirisiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Tüfenkci, darbelerin ya da darbe bildirilerinin millete ve ülkenin bölünmez bütünlüğüne yapılmış en büyük kötülüklerden birisi olduğunu belirterek, " Türkiye'de darbeler dönemi halkın iradesi ve Cumhurbaşkanımızım kararlı duruşuyla tarihin kara sayfalarına gömülmüştür. Bugün bir çok ülke darbelere karşı Türkiye'nin duruşunu örnek almaktadır. Kendilerini halkın, milletin, ülke menfaatlerinin üstünde gören statükocuların kendi talepleri ve istekleri doğrultusunda yönetimi ve toplumu şekillendirme çabaları beyhude bir çabadır.

Biz darbeler dönemini 15 Temmuz'da ayaklarımızın altına aldık " şeklinde konuştu.

"Açıklama yok hükmündedir"

Tüfenkci, emekli amirallerin bildirisiyle ilgili net mesajlar vererek, "Bazı emekli amirallerin geçmişteki kötü ve çirkin olayları hatırlatan bir yöntem ve üslupla bildiri yayınlaması kabul edilemez. Bu yöntem ve üslubun siyasi hayatımızda neye karşılık geldiği bellidir. Bir dönem taşıdıkları üniformayı ve sıfatları istismar eden bu kişilerin açıklaması yok hükmündendir. Bu yaptıkları hem milli iradeye hem de bir dönem taşıdıkları üniformaya saygısızlıktır. Bu, vesayet özlemiyle tutuşan bir zihniyetin canlı olduğunun da kanıtıdır. Tekrar hatırlatmakta fayda var. Topluma ve devlete dair her şeyi dizayn etmeye çalışan bu vesayet aklı eski Türkiye'de kaldı" diye konuştu. - MALATYA

Tüfenkci'den amirallerin bildirisine sert tepki

Milletvekili, Malatya, Türkiye, Emekli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tüfenkci'den amirallerin bildirisine sert tepki - Son Dakika


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