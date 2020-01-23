Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen Medya İletişim Okulu (MİO) başvuruları başladı. Programa, 8-29 yaş aralığında üniversite 3 veya son sınıf öğrencileri ile yeni mezunlar başvurabilecek.

TÜGVA tarafından yapılan açıklamaya göre, gençlerin dijital çağa ayak uydurabilmesi ve teknolojinin son imkanlarından faydalanabilen iletişimciler yetiştirilebilmesi amacıyla başlatılan MİO'nun bu sene 4'üncüsü düzenleniyor. Programa başvuran ve kabul edilen öğrenciler, 3 aylık teorik eğitim ile 9 aylık medya kuruluşlarında, ajanslarda ve özel sektörde staj yapabilme imkanı bulacak.

Programı başarıyla tamamlayanlar, Türkiye'nin önde gelen kurumlarından oluşan MİO proje partnerlerinde staj ve iş imkanı elde edebilecek.

Genel yetenek sınavı ve mülakatların ardından seçilen katılımcılar, ilgileri ve yetenekleri doğrultusunda 9 branştan birinde eğitim alacak. Branşlar ise video kurgu, görsel efekt, grafik tasarım uzmanlığı, SEO uzmanlığı, sosyal medya uzmanlığı, reklam yazarlığı, internet haber editörlüğü, sunuculuk ve spikerlik eğitimi, senaryo yazarlığı eğitiminden oluşuyor.

Mart, nisan ve mayıs aylarında gerçekleştirilecek eğitimlerde her kategori için 20 kişiye kadar gruplar oluşturulacak. En az 72 saat sürecek eğitimler, TÜGVA Genel Merkez ve Yenibosna'daki İstanbul Medya Akademisi'nde gerçekleştirilecek.