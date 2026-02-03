TÜİK Enflasyon Rakamları Eleştiriliyor - Son Dakika
TÜİK Enflasyon Rakamları Eleştiriliyor

TÜİK Enflasyon Rakamları Eleştiriliyor
03.02.2026 15:21
Yozgat'ta vatandaşlar, TÜİK'in enflasyon verilerini doğru bulmuyor, maaş artışlarının yetersiz olduğunu belirtiyor.

Seyfi Çelikkaya

(YOZGAT) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026'nın ilk enflasyon verilerini açıkladı. Yozgatlı bir vatandaş, "Mutfak enflasyonu ayrı, endüstrideki enflasyon ayrı. Zenginin enflasyonu farklı, fakirin enflasyonu farklı. Bu noktada da memura verilen ya da emekliye verilen ya da asgari ücret verilen artışların da enflasyonun gerisinde kaldığını söyleyebilirim. Çünkü TÜİK'in açıkladığı veriler çok doğru veriler olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Memur maaşları ve emekli aylıkları belirlenirken TÜİK verilerinin esas alındığına dikkati çeken Yozgatlı vatandaşlar, maaşlara zam yapılacağı zaman enflasyonun düşük, sonrasında da yüksek gösterilmesini tepkiyle karşıladı.

Emekli öğretim görevlisi Abdullah Doğan, enflasyonun cari açık dolayısıyla bir ülkenin hükümetinin ya da devletinin vatandaşının cebine el atması olduğunu söyledi. Doğan, TÜİK'in enflasyonu ne kadar doğru hesapladığını bilemediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Mutfak enflasyonu ayrı, endüstrideki enflasyon ayrı. Zenginin enflasyonu farklı, fakirin enflasyonu farklı. Bu noktada da memura verilen ya da emekliye verilen ya da asgari ücrete verilen artışların da enflasyonun gerisinde kaldığını söyleyebilirim. Çünkü TÜİK'in açıkladığı verilerin çok doğru veriler olduğunu düşünmüyorum. Aralık ayı enflasyonunun düşük, ocak ayının yüksek çıkması da yine hükümetin aslında memur maaşlarını, emekli maaşlarını daha az artırma niyetinden kaynaklanıyor. Ay sonu benzin fiyatlarında indirim oluyor, aybaşı tekrar artıyor gibi düşünebilirsiniz bunu."

"TÜİK enflasyonu devamlı düşük gösterir"

Emekli öğretmen Mehmet Atik ise şunları söyledi:

"Aslında geçen ay da düşük değildi de düşük gösterildi. Zaten uzun zamandan bu tarafa devamlı memur maaşı, işçi maaşları artacağı zaman TÜİK enflasyonu devamlı düşük gösterir. Ondan sonraki zamanlarda birden yükselir. Şimdiki de aynısının tekrarı. Enflasyon yine yüksek ama şu anda gerçek şeyini gösterdi. Memur maaşları arttıktan sonra gerçek seyrini söylediler. Daha önceki söylemesi halkı yanıltmaydı. Memur ve emekli maaşlarının düşük tutulması için zamlarının az verilmesi için yapılmış bir anketlerdi."

"Artık milletin aklıyla alay etmekten vazgeçsinler"

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar da Aralık 2025 itibarıyla aylık enflasyonun yüzde 0,89 olarak açıklandığını anımsatarak, emekli aylıklarına ve memur maaşlarına bu oran dikate alınarak zam yapıldığını belirtti.

Yaşar, "Ama ne hikmetse ocak ayı enflasyonu aynı TÜİK tarafından 4,84. Yıllık enflasyon yine TÜİK tarafından 30,84. Memur emeklisine verilen zam yüzde 18. İşçi emeklisine verilen zam yüzde 12, enflasyon şimdiden yüzde 30,84. Bu bizim emeklimizin, çalışanımızın, insanımızın hakkını gasbetmek ya da zulmetmek değil de nedir? Bunu bir an önce iktidarın gözden geçirip emeklinin ya da çalışanın hak kaybını mutlaka ödemesi lazım. Artık bu milletin aklıyla alay etmekten lütfen vazgeçsinler. Yazıktır, ayıptır, günahtır" diye konuştu.

"Bu tablo, geliri sabit olan milyonlarca insanın bilinçli şekilde yoksullaştırıldığını gösteriyor"

Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş da yaptığı yazılı açıklamada şu değerlendirmede bulundu:

"Aralık ayında aylık enflasyon yüzde 0,89 olarak açıklanmasına rağmen ocak ayında bu oran yüzde 4,84'e fırladı. Memur ve emekli maaşlarına düşük çıkan geçmiş enflasyon verilerine göre zam yapılması büyük bir adaletsizliktir. Daha maaş zamları cebe girmeden, yıllık enflasyon yüzde 30,65 seviyesine ulaştı. Bu tablo, geliri sabit milyonlarca insanın bilinçli şekilde yoksullaştırıldığını gösteriyor. Maaşlara eski rakamlarla zam yapıp, yeni zamlarla vatandaşı enflasyona ezdirmek açık bir adaletsizliktir. Emekli geçinemiyor, memur borçla yaşamaya zorlanıyor."

"Maaş artışları, daha cebe girmeden enflasyon karşısında erimiştir"

Türkiye Kamu Sen Yozgat il Başkanı Mahmut Sunay Kabayel de yazılı açıklamasında, maaş artışlarının cebe girmeden eridiğinin altını çizdi.

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının, milyonlarca memur ve emeklinin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıyı bir kez daha bütün çıplaklığıyla gözler önüne serdiğini belirten Kayabel, şunları kaydetti:

"Resmi verilere göre ocak ayında mal ve hizmet fiyatları ortalama yüzde 4,84 oranında artmış, yıllık TÜFE ise yüzde 30,7 olarak gerçekleşmiştir. Böylece, daha yılın ilk ayında 2026 için hedeflenen yüzde 16'lık enflasyonun üçte birine ulaşılmış, hedeflerin yine kağıt üzerinde kalacağı açıkça görülmüştür. Bu tablo, enflasyonla mücadelede uygulanan politikaların kamu çalışanları ve emekliler açısından ne denli yetersiz kaldığını bir kez daha ortaya koymuştur. Ocak ayında memur ve emeklilere 6 ay için yüzde 11 oranında maaş artışı yapılmış, ayrıca brüt 1000 lira seyyanen ödeme verilmiştir. Ancak henüz ilk ayda gerçekleşen yüzde 4,84'lük enflasyon, bu artışların piyasa gerçekleriyle örtüşmediğini, yapılan düzenlemenin daha baştan etkisini yitirdiğini açıkça göstermektedir. Maaş artışları, daha cebe girmeden enflasyon karşısında erimiştir."

"Devletin kurumları itibarsızlaştırılıyor"

Türk Yerel Hizmet Sen Yozgat, Çorum ve Nevşehir Şube Başkanı Uğur Sağlamer de aylık enflasyonun bir ayda yüzde 400'ün üzerinde arttığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bir önceki ayla bu ay arasında bu kadar ciddi farkın olması 'acaba TÜİK bizim maaşlarımızı daha düşük ödettirebilmek için mi yaptı' diye aklımıza gelmiyor değil. Devletin kurumları bu vesileyle de itibarsızlaştırılıyor diye düşünüyorum. Üniversitelerden, meslek kuruluşlarından, sendikalardan bu oranların daha reel bir şekilde tespit edilip gerçek oranların açıklanmasının hepimize faydası olacağını düşünüyorum."

Kaynak: ANKA

