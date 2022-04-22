Tümör nedeniyle futbolu bıraktı: Muslera imzalı formasını kanser hastaları için satışa çıkarttı - Son Dakika
Üye Girişi

Tümör nedeniyle futbolu bıraktı: Muslera imzalı formasını kanser hastaları için satışa çıkarttı

22.04.2022 10:56

Tümör nedeniyle futbolu bıraktı: Muslera imzalı formasını kanser hastaları için satışa çıkarttıMALATYA Ayak kemiğinde çıkan tümör nedeniyle futbolu bırakmak zorunda kalan genç futbolcu, çok sevdiği Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın kendine hediye ettiği forma...

Tümör nedeniyle futbolu bıraktı: Muslera imzalı formasını kanser hastaları için satışa çıkarttı

MALATYA Ayak kemiğinde çıkan tümör nedeniyle futbolu bırakmak zorunda kalan genç futbolcu, çok sevdiği Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın kendine hediye ettiği forma ile kramponları kanser hastası çocuklara destek olmak için satışa çıkarıyor.

Yeni Malatyaspor'da oynarken sağ ayak fibula kemiğinde ortaya çıkan tümör nedeniyle futbolu bırakmak zorunda kalan Volkan Vural, çok sevdiği Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın kendine hediye ettiği forma ile kramponları kanser hastası çocuklara destek olmak için satışa çıkarıyor. Vural, satışta elde edeceği geliri ise kanser hastası çocuklara bağışlayacak.

Muslera imzalı forma ve krampon moral oldu

Yakalandığı hastalık sonrası Muslera'nın hediyeleri ile çok mutlu olduğunu aktaran Volkan Vural, " Yeni Malatyaspor altyapısına transfer oldum. Kısa bir süre sonra sağ fibula kemikte tümör çıktı. Ankara'ya gitmek zorunda kaldım. 1 yıl boyunca tedavi gördüm. Kemoterapi aldım ayağımdan operasyonlar geçirdim. Allah'a şükür atlattık. O süreçte Muslera, maç formasını, kramponunu imzalı bir şekilde yolladı. Çok mutlu oldum" dedi.

Kanser hastası çocuklara destek için Muslera imzalı forma ve kramponları satışa çıkarıyor

Hastalığı sürecinde Muslera'nın kendisine hediye ettiği forma ve kramponu satarak kanser hastası çocuklara destek olmak istediğini belirten, Vural, " 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her çocuğun bayramı bana göre kanser hastası çocukların normal çocuklardan biraz daha mutlu olması gerekiyor. Böylesi güzel bir günde bu forma ve kramponun bulunduğu değerden daha fazlasına satılarak o çocukları mutlu etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

En büyük hayali yeşil sahalara dönmek

En büyük hayalinin yeniden yeşil sahalara dönmek olduğunu ifade eden Vural, "Ayağımdan ufak bir operasyon geçirdikten sonra futbola tekrar dönmek istiyorum. Tek hayalim bu. Tek temennim ayağımdan olacağım operasyonunun başarılı geçmesi. Ayağımdaki platin çıktıktan sonra bir an önce antrenmanlara başlayıp fiziğimi güçlendirip futbol sahalarına tekrar geri dönmek istiyorum. Kendimi ispatlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Tedavi sürecinde destek olanları teşekkür

Hastalığının tedavi sürecinde destek olanlara da teşekkür eden Vural " Başta Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları, Türkiye'nin dört bir yanından futbol taraftarların hepsi destek mesajlarını iletti. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu proje için desteklemelerini istiyorum. Tedavi gördüğüm süreçte Dinçer Azaphan sosyal medya üzerinden o da imzalı forma yollamıştı. O zaman destek mesajlarını iletmişti. Ona da teşekkür ediyorum. Yine desteklerini bekliyorum" diye konuştu.

Tümör nedeniyle futbolu bıraktı: Muslera imzalı formasını kanser hastaları için satışa çıkarttı
Tümör nedeniyle futbolu bıraktı: Muslera imzalı formasını kanser hastaları için satışa çıkarttı
Tümör nedeniyle futbolu bıraktı: Muslera imzalı formasını kanser hastaları için satışa çıkarttı
Tümör nedeniyle futbolu bıraktı: Muslera imzalı formasını kanser hastaları için satışa çıkarttı

YORUMLAR
500
Ali Koç konuştu, Galatasaray'dan yanıt gecikmedi! Ali Koç konuştu, Galatasaray'dan yanıt gecikmedi! Tümör nedeniyle futbolu bıraktı, Muslera formasını kanser hastaları için satışa çıkarttı Tümör nedeniyle futbolu bıraktı, Muslera formasını kanser hastaları için satışa çıkarttı Kansere dikkati çekmek için bisikletle yola çıkan iki kadın, Denizli'de Kansere dikkati çekmek için bisikletle yola çıkan iki kadın, Denizli'de

Galatasaray, Muslera, Kanser, Tümör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tümör nedeniyle futbolu bıraktı: Muslera imzalı formasını kanser hastaları için satışa çıkarttı - Son Dakika


Son Dakika
11:04 Fenerbahçe, Mesut Özil'i kadro dışı bırakamaz! Sözleşme detaylarını menajeri hatırlattı!
10:59 Ukrayna'ya ait uçak düştü: Kaç kişinin hayatını kaybettiği henüz bilinmiyor!
10:58 Haftanın son iş gününde altının gram fiyatı 925 lira seviyesinden işlem görüyor
10:52 Muş'ta hırsızların çaldığı 22 liralık cıvata, 500 bin liralık zarar sebep oldu!
10:51 86 ayrı suçtan aranan şüpheli, tarlanın ortasındaki konteynerda saklanırken yakalandı
10:50 Patronunu tehdit edip para istemişti! Yabancı uyruklu kişiler operasyonla yakalandı
10:47 Maradona'nın "Tanrı'nın Eli" forması satıldı! İşte biçilen değer
10:38 Erdal Beşikçioğlu'nun kurduğu Tatbikat Sahnesi Fişekhane'den çekildi: Tiyatro bir ticarethane değil
10:34 Kılıçdaroğlu evinin mutfağından konuştu: Beşli çetelerin ve saray sosyetesinin duyması için elektrik faturamı ödemedim
10:18 Süt ve süt ürünlerine zam iddiası: En az yüzde 40 artış olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 11:11:26. #1.13#
SON DAKİKA: Tümör nedeniyle futbolu bıraktı: Muslera imzalı formasını kanser hastaları için satışa çıkarttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement