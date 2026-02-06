TÜMOSAN Konyaspor’da İlhan Palut Dönemi Başladı - Son Dakika
TÜMOSAN Konyaspor’da İlhan Palut Dönemi Başladı

TÜMOSAN Konyaspor'da İlhan Palut Dönemi Başladı
06.02.2026 13:20
TÜMOSAN Konyaspor, İlhan Palut ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayarak yeni hoca oldu.

TÜMOSAN Konyaspor, Teknik Direktör İlhan Palut ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil-beyazlı yönetim teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırdıktan sonra yerine 2021-2023 tarihleri arasında takımı çalıştıran eski hocası İlhan Palut ile anlaştı.

Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza törenine kulüp başkanı Ömer Atiker ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Törende 1,5 yıllık sözleşmeyi imzalayan İlhan Palut, bugün akşam saatlerinde yapılacak antrenmanda takımın başında olacak.

Kaynak: DHA

