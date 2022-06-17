Tunç Soyer: Köylüyü Milletin Efendisi Yapmaya Kararlıyız

Küçük Menderes Çiftçi Buluşması, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 7 ilçeden çiftçilerin katılımıyla İzmir'in Ödemiş ilçesinde yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bu insanlar, 'Ben de anam gibi, babam gibi çiftçi olacağım, toprağıma sahip çıkacağım' diyecek. Köylüyü milletin efendisi yapmaya kararlıyız. Onun için 'Başka bir tarım mümkün' diyoruz" dedi. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ise "Ama zamanında ama erken, o sandık gelecek. O gün geldiğinde, o oy kullanma kabinine girdiğinizde akaryakıt fiyatlarını, elektrik faturalarını, gübre fiyatlarını hatırlayın" diye konuştu.

Torbalı, Selçuk, Bayındır, Tire, Ödemiş, Kiraz ve Beydağ ilçelerindeki çiftçiler için düzenlenen Küçük Menderes Çiftçi Buluşması, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla bugün Ödemiş Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanlarının katıldığı buluşmada, çiftçilerin talep ve sorunları ele alındı.

SOYER: BU TOPRAKLARDA DAHA İYİSİ MÜMKÜN

Çitçinin zor günler geçirdiğini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Sayın Genel Başkanım, sizi Ödemiş'imizde görmek büyük gurur. Bizim derdimiz; yaşadığımız bu tabloyu hiçbirimiz hak etmiyoruz. Bu bereketli topraklarda çok daha iyisi mümkün. Bunun kararlılığıyla yanıp tutuşuyoruz. Bu insanlar, 'Ben de anam gibi, babam gibi çiftçi olacağım, toprağıma sahip çıkacağım' diyecek. Köylüyü milletin efendisi yapmaya kararlıyız. Onun için 'Başka bir tarım mümkün' diyoruz" diye konuştu.

"SANDIK GELDİĞİNDE HATIRLAYIN"

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de hükümeti eleştirerek şöyle konuştu:

"Ekonomik kriz ve hayat pahalılığı karşısında toplumun tüm kesimleri ezilirken çiftçi, üretici, her geçen gün artan mazot ve girdi maliyetleri karşısında hayatta kalma mücadelesi veriyor. Sorunlar çok. Sorunları da çözümleri de biliyoruz. 'Köylü milletin efendisi' diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek' diyen sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde bütün sorunları çözebilecek güçteyiz. Ama zamanında ama erken, o sandık gelecek. O gün geldiğinde, o oy kullanma kabinine girdiğinizde akaryakıt fiyatlarını, elektrik faturalarını, gübre fiyatlarını hatırlayın. Temel gıda maddelerine gelen zamları hatırlayın."

"AĞIRLAMAKTAN GURUR DUYUYORUZ"

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ise "Tunç başkanımızın 'Başka bir tarım mümkün' sözüyle bu bozuk düzen sürmez diye yola çıktık. Bizleri yalnız bırakmayan, derdimizle dertlenmek isteyen güler yüzlü Kemal Kılıçdaroğlu'nu çiftçinin dostu olarak ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.