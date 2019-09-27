Son Dakika Haberleri: Tuncel Kurtiz mezarı başında anıldı
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Tuncel Kurtiz mezarı başında anıldı

1 saat önce

Sinema ve tiyatro sanatçısı Tuncel Kurtiz, ölümünün 6. yılında Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağları'nın eteklerindeki mezarı başında anıldı.

Tuncel Kurtiz mezarı başında anıldı, System.String[]

Sinema ve tiyatro sanatçısı Tuncel Kurtiz, ölümünün 6. yılında Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağları'nın eteklerindeki mezarı başında anıldı.

Güre Çamlıbel Mahallesi'nde Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen anma etkinliğine, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, belediye başkan vekilleri, meclis üyeleri, eşi Medend Kurtiz, aile yakınları ve sanatçılar ile sevenleri katıldı. Törene katılanlar Kurtiz'in mezara karanfiller bırakıldı.

Konuşmacılar, usta sanatçının yerinin kolay kolay doldurulamayacağını her geçen gün acısının daha da arttığını dile getirdi.

Anma programının ardından köy meydanında pilav hayrı düzenlendi. Belediye ise Edremit ilçe merkezi, Altınkum, Güre, Altınoluk ve Akçay'dan anma etkinliğine katılmak isteyenler için araç kaldırdı.

(İHA)

Tuncel Kurtiz, Kazdağları, Balıkesir, Edremit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:45 Kaynak: İHA
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