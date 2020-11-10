Tunceli'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle tören düzenlendi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal etmesinin 82'inci yılı nedeniyle Valilik önünde anma programı gerçekleştirildi. Törene Vali Mehmet Ali Özkan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Reha Asan, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Garnizon Komutanı 4. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Yılmaz Ustaoğlu, Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, kurum amirleri, askeri ve mülki erkanın katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulmasının ardından saat: 09.05'de 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.
Tören, Anafatma Anaokulu öğrencilerinin hazırladığı Atatürk sergisinin gezilmesiyle sona erdi. - TUNCELİ
- Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Tunceli'de 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni - Son Dakika