Tunceli'de kardan kapanan 83 köy yolu, ulaşıma açıldı - Son Dakika

Tunceli'de kardan kapanan 83 köy yolu, ulaşıma açıldı
10.12.2020 09:54
TUNCELİ'de, kar yağışı sonrası kapanan 83 köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.
TUNCELİ'de, kar yağışı sonrası kapanan 83 köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla tekrar ulaşıma açıldı. 49 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.
Tunceli'nin yüksek kesimlerinde bulunan ve kar yağışı sonrası kapanan 132 köy yolundan 83'ü, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı ekiplerinin Ovacık, Pülümür ve Nazimiye ilçelerinde kapalı olan 49 köy yolunun açılması için iş makineleriyle yaptığı çalışmalar devam ediyor.
Öte yandan Tunceli ile Erzincan
arasında kalan Cankurtaran
bölgesi ve Tunceli- Elazığ
yolu Mercimek bölgesinde Karayolları 86. Şube Şefliği ekiplerince tuzlama çalışmaları yapılıyor.
- Tunceli
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