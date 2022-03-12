Ekipler ağaçtan düşerek yaralanan kişi için seferber oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Ekipler ağaçtan düşerek yaralanan kişi için seferber oldu

12.03.2022 00:00

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kar yağışı ve tipi sebebiyle yolu ulaşıma kapalı olan köyde ağaçtan düşerek yaralanan kişi, ekiplerin zorlu mücadelesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kar yağışı ve tipi sebebiyle yolu ulaşıma kapalı olan köyde ağaçtan düşerek yaralanan kişi, ekiplerin zorlu mücadelesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bardakçı köyünde yaşayan 46 yaşındaki Tekin Şimşek, çıktığı ağaçtan düşünce yakınları durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri de köy yolunun ulaşıma kapalı olması nedeniyle yaralıyı hastaneye kaldırmak için AFAD ve Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) görevlilerinden yardım talep etti.

Bunun üzerine bölgeye giderek kar motoruna binen AFAD görevlisi, beraberindeki sağlık ekibiyle köye ulaştı.

Evinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Tekin Şimşek, kar motoruyla ambulansın beklediği alana getirildi.

Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şimşek'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ekipler ağaçtan düşerek yaralanan kişi için seferber oldu
Ekipler ağaçtan düşerek yaralanan kişi için seferber oldu
Ekipler ağaçtan düşerek yaralanan kişi için seferber oldu

YORUMLAR
500
Tunceli'de yaralı vatandaşın yardımına ekipler koştu Tunceli'de yaralı vatandaşın yardımına ekipler koştu Tunceli'de gerçeğini aratmayan çığda arama kurtarma tatbikatı Tunceli'de gerçeğini aratmayan çığda arama kurtarma tatbikatı

Pülümür, Tunceli, AFAD, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ekipler ağaçtan düşerek yaralanan kişi için seferber oldu - Son Dakika


Son Dakika
01:00 Aktif siyasete dönüyor! Tansu Çiller'in partisinin yeni ismi belli oldu
00:55 Beşiktaş için tarihi fırsat! Hindistan takımı Modammedan Sporting işbirliği için geliyor
00:28 Türkiye Kiev Büyükelçiliği'nin taşınması esnasında çekilen görüntü herkesi duygulandırdı
23:57 Durumu profesyonelce halletti! Defilede ayakkabısı çıkan Aslı Bekiroğlu'ndan sempatik tavır
23:54 Dünya devi bu hale geldi! Chelsea takım otobüsüne yakıt bile alamıyor
23:53 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye'ye çağrı: Tüm NATO müttefiklerinin yaptırımlara destek vermeli
23:45 Sahne kıyafeti yüzünden eleştirilen Gülşen, boşanma iddialarına yanıt verdi: Bildiğim gibi yapmaya da devam edeceğim
23:26 Buzlanma sebebiyle 13 araç kazaya karıştı! D-100 Karayolunu İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
23:23 Değişimiyle şaşırttı! İşte Burcu Biricik'in 11 yıl önceki hali
23:20 Hakemliği bırakma kararı almışlardı! Nihat Özdemir aradı, Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler geri geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 01:07:45. #1.13#
SON DAKİKA: Ekipler ağaçtan düşerek yaralanan kişi için seferber oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement