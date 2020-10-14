Tunceli'de kaybolan çoban için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika

Tunceli'de kaybolan çoban için arama çalışması başlatıldı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kaybolan Afganistan uyruklu çobanın bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kaybolan Afganistan uyruklu çobanın bulunması için arama çalışması başlatıldı. Yenimahalle köyünün Harmanlar mezrasında yaşayan Afganistan uyruklu 30 yaşındaki Kerim Şerbed'in dün küçükbaş hayvanlarını otlatmak için çıktığı meradan dönmemesi üzerine köylüler durumu İl Jandarma Komutanlığına bildirdi. Bölgede arama başlatan jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Keban Baraj Gölü kıyısında kayıp çobana ait kıyafetler buldu. Ekiplerin, Şerbed'i bulmak için baraj gölü yüzeyinde ve su altında başlattığı çalışmalar devam ediyor.

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan AYM üyesinin paylaşımına cevap: Ona düşmezdi, açıkça siyasete soyunmuş

Masumlar Apartmanı dizisinde su faturası krizi! Gelen borç herkesi şaşkına çevirdi

Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygur'a atıfta bulunarak tepki gösterdi

''Merhaba Covid-19, ya sen beni yeneceksin, ya ben seni'' paylaşımı yapan şahıs, koronavirüsle mücadelesinde yenik düştü

12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü "Üzgünüm" oldu

Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı

Avukat koca, karısının kendisini terk edip cinci hocaya kaçmasına isyan etti: Anormal münasebeti acı ile görmekteyim

Koronaya yakalanan Ronaldo, karantina sürecini güneşlenerek geçiriyor