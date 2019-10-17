Son Dakika Haberleri: Tunceli'de tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü
Son Dakika Güncel Tunceli'de tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü

Tunceli'de tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü

48 dakika önce

Tunceli-Elazığ karayolunda meydana gelen trafik kazasında aynı araç içerisinde bulunan 4 kişi öldü.

Tunceli'de tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, System.String[]

Tunceli- Elazığ karayolunda meydana gelen trafik kazasında aynı araç içerisinde bulunan 4 kişi öldü.

Kaza, Tunceli-Elazığ karayolunun 40. kilometresi Akpazar yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alkan Çelik idaresindeki 62 AL 313 plakalı tır ile Ahmet Aydın (30) yönetimindeki 21 AAN 708 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, araç sürücü ile içerisinde bulunan Mahfuz Tektaş (39), Aziz Selçuk (44) ve İbrahim Çelik (24) olay yerinde hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemenin ardından araç içerisinden ekipler tarafından çıkartılan cesetler otopsi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

Tunceli, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dilber Ay'ın çocukları miras yüzünden birbirine girdi, mezarı açtırılacak
Güngören'de öldürülen tribün lideri son yolculuğuna uğurlandı MHP'li Yalçın'ın oğlunun ölümüyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı Öldürdüğü sevgilisinin kocası için "Rahmetli adam gibi adamdı" dedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 22:23:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tunceli'de tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]