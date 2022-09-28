TUNCELİ'DE KÖYLÜLERDEN KATI ATIK TESİSİ PROTESTOSU - Son Dakika
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TUNCELİ'DE KÖYLÜLERDEN KATI ATIK TESİSİ PROTESTOSU

28.09.2022 17:17

TUNCELİ merkez ve ilçe belediyeleri tarafından Sütlüce köyü yakınlarında yapımı planlanan katı atık tesisi, binlerce ağacın kesileceği gerekçesiyle bölgede yaşayanların tepkisini çekti.

TUNCELİ merkez ve ilçe belediyeleri tarafından Sütlüce köyü yakınlarında yapımı planlanan katı atık tesisi, binlerce ağacın kesileceği gerekçesiyle bölgede yaşayanların tepkisini çekti. Köylüler, CHP'li 5 ilçe belediye başkanının projede imzalarının olması nedeniyle CHP İl Başkanlığı önünde toplanıp basın açıklaması yaptı.

Tunceli Belediyesi öncülüğünde 7 ilçenin belediye başkanları tarafından Avrupa Birliği'nin de fon desteğiyle Sütlüce köyü yakınlarında 18 hektarlık alana yapımı planlanan 'Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi' projesine köylüler, 55 bin ağaç kesileceği ve doğanın tahribata uğrayacağını belirtip, geçen aylarda belediye önünde eylem yaptı. Projeye ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da görüştüklerini ve Kılıçdaroğlu'nun 'Yapılmasın, belediye başkanlarımız imzasını çeksin' talimatı verdiğini öne süren köylüler, CHP'li 5 belediyenin hala projeden çekilmediğini belirtip İl Başkanlığı önüne geldi. Yaklaşık 50 kişi, ellerindeki dövizlerle basın açıklaması yaptıktan sonra binaya girerek, İl Başkanı Ali Mustafa Çelik ile görüştü.

'2 YILDIR MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR'

Köylüler adına açıklamayı yapan Selman Çimen, 2 yıldır tesisin yapılmaması için mücadele verdiklerini belirterek, Danıştay'da devam eden yargı sürecine ve verilen sözlere rağmen proje oldubittiye getirilerek ihaleye çıkarılmıştır. 25 Ekim'de ihale edip 1 Kasım'da da ihale sonucu kamuoyuna açıklanacaktır. 1 Kasım'dan sonra bir daha geri dönüşümü mümkün olmayan Kırmızıdağ ormanlarını, köylerini, yaşam alanlarını ve ekosistemini yok etme planı uygulanmak istenmektedir. Bu durum telafisi mümkün olmayan bir çevre, doğa ve yaşam alanı tahribatına, ayrıca sürdürülemez bir felakete yol açacaktır. Çünkü, çöp depolanarak yok edilmek istenen 183 dönümlük, 26 futbol sahası büyüklüğünde orman ve köyler, şehir merkezindeki Düldül Tepesi'nin arkasında bulunmaktadır. Bu projenin bu bölgede yapılamayacağını Erzincan İdare Mahkemesi'nin görevlendirmiş olduğu resmi bilirkişi heyeti de ana ve ek raporlarında açıkça belirtmiş ve kesinlikle, doğal, insani ve teknik nedenlerle yapılamayacağını net olarak ifade etmiştir. Projenin gerçekleşmesi halinde bölgeye özgü ve de endemik özelliği bulunan 9 bitki türü yok olacak. 55 bin meşe ve ardıç ağacı yok olacak. Tarım ve hayvancılığın verimini kaybetmesi, yörede yaşayan halkın hayat kalitesinin düşmesiyle yöre halkı göç edecek diye konuştu.

'KEMAL KILIÇDAROĞLU PROJEDEN ÇEKİLMELERİ İÇİN TALİMAT VERDİ'

Çimen açıklamasında, Mücadelemiz sürecinde, 21 Şubat 2022'de, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile köylülerimizden oluşan bir heyetle görüşme yapmıştık. Yapılan görüşmede Kemal Kılıçdaroğlu CHP'li belediyelerin bu projeden çekilmeleri için kesin talimat vermiştir. Fakat CHP'li belediye başkanları genel başkanın talimatına uymayarak, bu projenin yapımında hala ısrar etmektedirler. Kendi genel başkanlarının açık talimatına uygun davranmayan, halkın iradesine ve taleplerine karşı duran bu belediye başkanlarını anlatmakta zorlanıyoruz ve bu talimata uymalarını bekliyoruz. Bu nedenle CHP'li belediye başkanlarını, halktan yana tavır almaları ve genel başkanlarının talimatına uygun davranmalarını, kamuoyuna açıktan verdikleri 'Çekileceğiz' sözünü yerine getirmelerini, bu yıkıcı projenin yapımından çekilmelerini istiyoruz dedi.

CHP İL BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Köylülerle görüşen CHP Tunceli İl Başkanı Ali Mustafa Çelik de üzgün olduğunu belirterek, şunları söyledi Projenin yeri konusunda daha önce de bir karar almıştık. Bölgenin uygun olmadığını, bölgede 9 köyle 30 mezranın tam ortasında bulunduğunu, bundan da önemlisi ormanlık alan olmasından dolayı basın açıklaması yapmıştık. Bu konuda girişimlerimiz de oldu. Belediye başkanlarımızın da tesisin yer değişikliği noktasında girişimleri oldu fakat kabul görülmedi. Merkez belediye başkanımız da bu projede geri adım atmadı. Bu bakımdan proje noktasında arkadaşlarımız da sizlere sözler verdiler ancak bu girişimler şu anda tam olarak sizin istediğiniz noktada karşılanamadı. Ben de bu noktada çok üzgünüm. Sizler hukuksal mücadelenizi sürdürünüz, biz de tekrar genel merkezimizle görüşeceğiz. (DHA)

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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TUNCELİ'DE KÖYLÜLERDEN KATI ATIK TESİSİ PROTESTOSU - Son Dakika

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