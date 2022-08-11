Tunceli ve Erzincan'da vatandaşlara aşure dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Tunceli ve Erzincan'da vatandaşlara aşure dağıtıldı

11.08.2022 14:32
Tunceli ve Erzincan'da vatandaşlara aşure dağıtıldı

Tunceli ve Erzincan'da, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

Tunceli ve Erzincan'da, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

Tunceli'de Valilik, Türk Kızılay, Tunceli Cemevi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Yeraltı Çarşısı Meydanı'nda aşure dağıtımı etkinliği düzenledi.

Vali Mehmet Ali Özkan, muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıttıklarını belirterek, "Allah bugün bizlerle olan herkese ne muradı varsa versin. Rabbim emek veren arkadaşlarımıza ve programa katılan vatandaşlarımıza hem dünyada hem ahirette saadet nasip eylesin." dedi.

Dua edilmesinin ardından vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Erzincan

Erzincan'da da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfınca muharrem ayı dolayısıyla 3 bin kişiye aşure dağıtıldı.

Vali Mehmet Makas, vakfın Erzincan şubesi cemevinde düzenlenen aşure dağıtımında yaptığı konuşmada, Erzincan'ın birlik ve beraberliğin, kardeşliğin, Anadolu'ya maya olmuş bir şehir olduğunu söyledi.

Hataya düşmemek için tarihten ders çıkarılması gerektiğini ifade eden Makas, şöyle konuştu:

"O ders, birlik ve beraberliğimizi bozmayacağız. Farklılıklarımızla aynen aşurede olduğu gibi birbirimize saygı duyacağız. Birbirimizi yaşatmak adına bir hayat süreceğiz. Madımak'taki hangi el ise Başbağlar'daki de o eldir. Birlik ve beraberliğimize kast eden o eldir. Bugün Kartal Cemevinde dedemize kim saldırıyorsa, Ankara'da cemevlerimize kim provokatif harekette bulunuyorsa bilin ki Madımak'taki, Başbağlar'daki el odur. Dolaysıyla uyanık olacağız, iri olacağız, diri olacağız, birbirimizi seveceğiz."

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Erzincan Şube Başkanı Sadık Düzgün de ülkedeki birlik ve beraberliğin önemine işaret ederek, "Bizim başka bir ülkemiz yok. Başka gidecek bir yerimiz de yok. Hep anlayışla birbirimize sımsıkı sarılmak zorundayız. İnşallah bu aşurelerimiz de bunlara vesile olur, sımsıkı birbirimize sarılırız. Daha güzel yarınlar bizi bekliyor. Ülkemiz de daha güzel yarınları yaşatmak için ayrılığı, gayrılığı bir kenara bırakacağız." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Aşure kazanları barış ve kardeşlik için kaynadı Aşure kazanları barış ve kardeşlik için kaynadı Anne ayı ve yavruları, patlayan flaşlara aldırmadan karnını doyurdu Anne ayı ve yavruları, patlayan flaşlara aldırmadan karnını doyurdu
Kaynak: AA

Erzincan, Kızılay, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli ve Erzincan'da vatandaşlara aşure dağıtıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:15 Süper Lig'de 2'nci hafta! Müsabakaları yönetecek hakemlerin isimleri açıklandı
14:14 Yerli SİHA'ların mimarlarından Haluk Bayraktar, "Damadın festivali" başlığını atan Cumhuriyet ve Birgün'e tepki gösterdi
14:03 Adana'da annelerinin kebapçıya bırakıp kaçtığı çocuklara bir darbe de babadan geldi: Onları istemiyorum
13:49 Kilosu en az 10 liradan satılıyordu! Tarlayı sel basınca 35 ton patates ziyan oldu
13:38 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan sitem: Bazı işgüzarlar çimentolu suları yağmur suyu kanallarına bırakıyor, evleri, işyerlerini su basıyor
13:37 PKK'lı teröristbaşı Karayılan'ın talimatıyla İstanbul'u kana bulamak için gelen PKK'lı terörist yakalandı
13:30 Ünlü tenisçi Federer, yıllar önce verdiği sözü tutarak 11 yaşındaki hayranıyla maça çıktı
13:18 İptal edilen KPSS'de soruların basıldığı matbaa inceleniyor, şüpheli yayınevi sayısı artıyor! Soru havuzu tamamen silinecek
13:18 MasterChef'te meditasyon yapan Mehmet Yalçınkaya, izleyicilere eğlenceli dakikalar yaşattı
13:07 Bolu'da cinsel saldırıya uğrayan kadın, çırılçıplak halde, kanlar içinde sokağa kaçarak esnafa sığındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 14:43:28. #1.13#
SON DAKİKA: Tunceli ve Erzincan'da vatandaşlara aşure dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement