Tunus Maliye Bakanı Ali el-Ka'li, OECD İstanbul Merkezinin açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Tunus Maliye Bakanı Ali el-Ka'li, OECD İstanbul Merkezinin açılışında konuştu Açıklaması

22.01.2021 16:35
Tunus Maliye Bakanı Ali el-Ka'li, OECD İstanbul Merkezinin açılışında konuştu Açıklaması, System.String[]

Tunus Ekonomi, Maliye ve Yatırım Destek Bakanı Ali el-Ka'li, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatının (OECD) İstanbul Merkezinin ortak programlarına çok büyük katma değer sağlayacağını belirtti.

Tunus Ekonomi, Maliye ve Yatırım Destek Bakanı Ali el-Ka'li, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatının (OECD) İstanbul Merkezinin ortak programlarına çok büyük katma değer sağlayacağını belirtti.

Türkiye ile OECD iş birliğiyle kurulan "OECD İstanbul Merkezi"nin video konferans yöntemiyle düzenlenen açılışına, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tunus Ekonomi, Maliye ve Yatırım Destek Bakanı Ali el-Ka'li, Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı Fatmir Bütüçi, OECD Genel Sekreteri Angel Gurria ve Avusturya'nın OECD nezdindeki Daimi Temsilcisi ve OECD Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Thomas Schnöll katıldı.

Burada konuşan Ka'li, törene katılmaktan büyük onur ve memnuniyet duyduğunu belirterek davetleri dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür etti.

Ka'li, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da özel teşekkürlerini iletirken, bu girişiminden dolayı OECD'yi de tebrik etti.

OECD'nin son 60 yıldaki "daha iyi yaşamlar için daha iyi politikalar" yaklaşımını takdirle karşıladıklarını kaydeden Ka'li, "İktisadi ve aynı zamanda küresel iktisadi yönetişim açısından önem arz eden bu politikalar sayesinde, OECD gelişmekte olan ülkelere de katkı sağlamış ve en iyi uygulamaları paylaşmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Ka'li, Tunus'un özellikle 2016'dan 2020'ye kadar rekabetçilik ve yönetişim programları alanındaki girişimlerini paylaşma fırsatı bulduğu için şükranlarını sundu.

Bunların, Tunus'un yeni görev süresi boyunca OECD ile 2021-2025 yılları arasında ortaklaşa yürüteceği süreçte de geçerli olacağını ve tüm ortakların da katkısıyla sahipleneceğini belirten Ka'li, "İstanbul'daki bu yeni merkez, ortak programımıza çok büyük bir katma değer sağlayacaktır." diye konuştu.

Ka'li, İstanbul OECD Merkezinin hayırlı olmasını diledi.

"Bu yeni OECD merkezinin tüm bölgeye katkı sağlayacağına eminim"

Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı Fatmir Bütüçi de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünyada farkındalığı artırıp insanların birbirine ne kadar ihtiyaç duyduğunu anlamalarını sağladığını belirtti.

OECD İstanbul Merkezinin Batı Balkanlar, Avrasya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yla bağları güçlendireceğini ifade eden Bütüçi, bu merkezin hükümetler arası politikalar konusunda bütün aktörleri bir araya getirerek herkesin paylaşımda bulunabileceği bir merkez haline gelmesini beklediklerini kaydetti.

Bütüçi, OECD İstanbul Merkezinin daha iyi değerlerin yaratılıp paylaşılması, daha iyi iktisadi performansın sağlanması, toplumların daha refah içinde yaşaması için hizmet edeceğinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

"OECD merkezlerinin hedeflerinden bir tanesi de gelişmekte olan ülkeler için sürdürülebilir kalkınma, yoksulluğun azaltılması ve istihdamın artırılmasına yönelik programlar ortaya koymaktadır. Bu yeni OECD merkezinin bu açıdan tüm bölgeye katkı sağlayacağına eminim. Daha iyi yaşamlar için daha iyi politikalar oluşturulması hiç olmadığı kadar önem arz etmektedir. Yeni yollar, yeni yöntemlerle, yeni olanaklarla daha iyi gelecek için çalışmalara devam etmemiz gerekmektedir."

OECD İstanbul Merkezi

İstanbul-Odakule binasında faaliyete başlayacak OECD İstanbul Merkezi, Türkiye'nin ve yakın coğrafyanın sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedeflerinin gerçekleşmesine katkıda bulunacak.

OECD İstanbul Merkezi, "rekabetçilik, girişimcilik, ticaret, kamu yönetişimi, yenilikçilik, beşeri sermayenin harekete geçirilmesi, bağlantılılık ve altyapının geliştirilmesi, iktisadi direncin artırılması ve yeşil büyüme ile Kovid-19 salgını sonrası dünya ekonomisinin geleceği ve yeniden inşası" alanlarına odaklanarak bu konularda politikalar geliştirecek.

Söz konusu merkez, yüksek seviyeli ve teknik düzeyde toplantılara ev sahipliği yaparak paydaşlar arasında diyalog ortamı da sağlayacak.

OECD çalışmalarından Türkiye'nin yanı sıra başta Balkanlar, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrasya olmak üzere, yakın coğrafyadaki ülkelerin de faydalanmasına imkan vermesi amaçlanan İstanbul OECD Merkezinde, Türkiye'den ve diğer ülkelerden uzmanlar birlikte çalışacak.

Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma Örgütü, İstanbul, Maliye, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus Maliye Bakanı Ali el-Ka'li, OECD İstanbul Merkezinin açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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