Tunus'ta Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle yeni kısıtlamalar getirildi - Son Dakika

Tunus hükümeti, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle sokağa çıkma yasağı dahil birtakım tedbirler alındığını duyurdu.

Tunus hükümeti tarafından vaka sayılarındaki artış nedeniyle yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, yarından itibaren geçerli olmak üzere iki hafta süreyle akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı, kapalı ve açık alanlarda gösteri ve toplantıların yasaklandığı belirtildi.

Kovid-19 Bilim Kurulunun 9 ve 11 Ocak tarihlerinde yayımladığı tavsiyeler doğrultusunda bu kararların alındığı aktarılan açıklamada, kamu binaları ile AVM, market, restoran ve kafe gibi mekanlara girişlerde zorunlu olan aşı kartının sıkı bir şekilde denetlenmesi talep edildi.

Tunus Sağlık Bakanlığı dün 4 bin 865 kişide Kovid-19 tespit edilmesinin ardından toplam vaka sayısının 749 bin 832'ye ulaştığını bildirdi.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ise 25 bin 707 olduğu ülkede, 6 milyon 69 bin 911 doz Kovid-19 aşısı uygulandı.