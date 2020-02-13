TÜPRAŞ, İzmit'te kodlama sınıfı açtı - Son Dakika

İZMİT, Şehit Alper Al Ortaokulu'nda TÜPRAŞ tarafından 'Enerjimiz Geleceğe: Kodluyorum, Modelliyorum, Üretiyorum' kapsamında robotik kodlama, 3 boyutlu modelleme, üretim-beceri sınıfı açtı.

İzmit Alikahya Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Şehit Alper Al Ortaokulu'nda robotik kodlama sınıfı açılışına Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, TÜPRAŞ Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, Koç Holdinc CEO'su Levent Çakıroğlu, Şehit Alper Al'ın annesi Kezban ve babası Mehmet Al katıldı.

Törende konuşan Vali Hüseyin Aksoy, dünyadaki değişim ve teknolojiye uyum sağlamak için robotik kodlama sınıflarının öneminden bahsederek, "Her eğitim bölgesinde bir okulumuzu robotik sınıf oluşturmak suretiyle öğrencilerimizin yararlanabileceği konuma taşımak için bir planlama yaptık. Kocaeli genelinde 116 okulu öncelikli okul olarak belirledik. Her eğitim bölgesinde ana okulları, ilk okullar, orta okullar ve liselere bu sınıfları yapmak ve çocuklarımızı da bu okullarımıza götürerek bu sınıflardan yararlanmalarını, eğitim noktasında kendilerini geliştirebilecek fırsatları vermek için bir gayret içerisinde çalışmalara başladık" dedi.

'DÜNYAYA AYAK UYDURABİLEN NESİLLER YETİŞTİRECEĞİZ'

Projenin temel amacının değişen dünyaya ayak uydurabilen nesiller yetiştirebilmek olduğunu söyleyen TÜPRAŞ Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu ise, "Milli Eğitim Bakanlığımızın işbirliğiyle başladığımız bu projede TÜPRAŞ olarak amacımız, herkesin teknolojiyle güçlenmesine katkı sağlamak. Çünkü geleceğin odağına teknoloji yatıyor. Teknolojik eğitimin erken dönemlerde verilmesi, ufku açık, çağın gerekliliklerini yerine getiren nesillerin yetişmesinde çok önemli rol oynuyor. Biz de bu projemizde, çocuklarımızın erken yaşta bilim, teknoloji ve inovasyonla tanışmasını, tasarım alanındaki becerilerini artırmayı planlıyoruz" diye konuştu.

'AMACIMIZ, DEĞİŞİME ÖNCÜLÜK ETMEKTİR'

Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, "Dijital gelişmeler, sürekli değişimlerin yaşanmasına sebep oluyor. Bu değişim, 4'üncü sanayi devrimi olarak değerlendiriliyor. İnsan kaynağımız olmak üzere, ihtiyaç duyulan yatırımlar, zaman gerçekleştirilirse şirketlerimizin rekabet gücü artacaktır. Bizler, 2016 yılından bu yana büyük dijital dönüşüm programı uyguluyoruz. 600'den fazla projeyi hayata geçirdik. Amacımız değişime öncülük etmektir. Teknolojiye yatırım yapmak zorundayız" dedi.

Açılış törenin ardından robotik kodlama sınıfını ziyaret eden Vali Hüseyin Aksoy'a, öğrenciler tarafından yapılan Atatürk büstü hediye edildi.