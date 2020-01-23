Turan MHP Lapseki teşkilatını ağırladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Turan MHP Lapseki teşkilatını ağırladı - Son Dakika

Turan MHP Lapseki teşkilatını ağırladı

6 saat önce

Lapseki Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Çelik ve Milliyetçi Hareket Partisi Lapseki İlçe Başkanlığı, Ankara'da AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ı ziyaret etti.

Turan MHP Lapseki teşkilatını ağırladı, System.String[]

Lapseki Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Çelik ve Milliyetçi Hareket Partisi Lapseki İlçe Başkanlığı, Ankara'da AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ı ziyaret etti.


Ziyaret hakkında düşüncelerini paylaşan Bülent Turan, "Bizler, uzun bir süredir beraber yol yürümekten keyif alan iki siyasi partiyiz. Bu birlikteliği daha çok arttırmalı ve sağlamlaştırmalıyız" şeklinde ifade etti.


AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Çanakkale Lapseki Belediye Başkan Yardımcımız Necdet Çelik, MHP Lapseki İlçe Başkanı Hüseyin Doğan, MHP Lapseki Kadın Kolları Başkanı Ayşe Sevinç ve MHP Lapseki teşkilatından birçok misafirlerimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ağırladık. Lapseki'mize yapılan yatırımlar başta olmak üzere teşkilatlar arası uyumu ve gündemdeki konuları istişare ettik. Bizler, uzun bir süredir beraber yol yürümekten keyif alan iki siyasi partiyiz. Bu birlikteliği daha çok arttırmalı ve sağlamlaştırmalıyız" dedi. - ÇANAKKALE

Bülent Turan, AK Parti, Lapseki, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

MHP Gürsu İlçe Başkanı Ali Osman Beysir evinde tabancasıyla intihar etti
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüsü önlemi: Wuhan-İstanbul seferleri durduruldu Yeni tip koronovirüsün insanlara ilk yılandan geçmiş olabileceği iddia edildi Sivas'ta 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 20:18:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Turan MHP Lapseki teşkilatını ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]