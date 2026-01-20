Turan Tuzlacık: Sakatlığım Yok - Son Dakika
Turan Tuzlacık: Sakatlığım Yok

Turan Tuzlacık: Sakatlığım Yok
20.01.2026 12:21
Muğlaspor'un yeni transferi Turan Tuzlacık, sakatlığının ciddi olmadığını ve destek istediğini açıkladı.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta iç sahada 1-0 kazanılan Sincan Belediyesi Ankaraspor maçından sakatlık geçiren Muğlaspor'un yeni transferi Turan Tuzlacık açıklama yaptı. Oyuna devam edemeyen ve kurmayları korkutan Turan, "Çok şükür büyük bir sıkıntım yok. Desteğiniz ve sevginiz için Muğlaspor ailesine yürekten teşekkür ederim. Bu arma için formaya en layık şekilde mücadele edeceğiz. Desteğinizi eksik etmeyin, bu takımı şampiyonluğa hep birlikte yazdıracağız" ifadelerini kullandı.

