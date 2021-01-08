TÜRDEB tarafından verilen "Dergi Ödülleri"ni kazananlar açıklandı - Son Dakika

?????????????? Türkiye Dergiler Birliği (TÜRDEB) tarafından, 37 kategoride verilen "Dergi Ödülleri"ni kazananlar belirlendi.
TÜRDEB tarafından oluşturulan komisyonca 2020 yılı boyunca izlenen ve analiz edilen dergiler, seçici kurul tarafından ödüle değer görüldü.
TÜRDEB Başkanı Fatih Bayhan, dergi ödüllerinin bu yıldan itibaren her yılın ilk ayının ilk haftası açıklanacağını belirterek, "Ödüller, salgın nedeniyle toplu programlarla ilgili yasağın kalkmasından sonra gerçekleştirilecek törende takdim edilecek. İnşallah bu salgın günlerini maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet ederek hızlıca atlatırız. Dergilerimizle bir araya geleceğimiz güzel günleri özlemle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
2020 yılı TÜRDEB Dergi Ödülleri kategorilerinde ödül almaya hak kazananlar şöyle:
Tasarım: Karabatak Dergisi
İçerik: Hece Dergisi
Editör: Haber Ajanda Dergisi
Gençlik: Genç Öncüler Dergisi
Kadın: Seyyide Dergisi
Çocuk: TRT Çocuk Dergisi
Polisiye Dergisi: 221B Fanzin Dergisi
Dergi Dostu Yazar: Mustafa Uçurum
Dergi Dostu Gazete: Milat Gazetesi
Dergi Dostu Haber Sitesi: Haber7.com
Dergi Dostu Portal: Dünya Bizim (dünyabizim.com)
Dergi Dostu Belediye: Esenler Belediyesi
Kamu Dergiciliği: Diyanet Dergisi
Sektörel Yayıncılık : Aktüel Arkeoloji Dergisi
Haber Dergiciliği: Gerçek Hayat
Sanat: Dergah Dergisi
Popüler Dergi: Lacivert Dergisi
Kültür: Edebiyat Ortamı
Edebiyat -Şiir : Yedi İklim Dergisi
Şehir: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayını - Düşünen Şehir
Akademik: Vakıflar Dergisi
Blog: Cevat Akkanat
Tarih: Derin Tarih
Sesli Dergi: Sesli Makalem
Seyahat-Gezi: Skylife - Türk Hava Yolları Yayını
Düşünce-Analiz : Türkiye Günlüğü
Dış Politika: Türk Diplomatic Dergisi
Dijital Dergi: Dilhane Dergisi
Mizah: Fikri Dergisi
Halk Kültürü: Halk Edebiyatı Dergisi
Yılın Gelecek Vadeden Dergisi: Genç Yürekler
Yılın En İyi Çıkış Yapan Dergisi: Muhit Dergisi
Yılın Üzen Dergi Haberi : Keşkül Dergisi'nin son sayısını çıkarması
Yılın Dergi Arşivcisi: Selahattin Öztürk
Dil Kullanımı Özel Ödülü: Dil Edebiyat Dergisi
Dergi Özel Ödülü: OT Dergi
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › TÜRDEB tarafından verilen 'Dergi Ödülleri'ni kazananlar açıklandı - Son Dakika