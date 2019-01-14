Son Dakika Haberleri: TÜRGÖK Avrupa'nın Başkentinde Tanıtıldı

TÜRGÖK Avrupa'nın Başkentinde Tanıtıldı

20 dakika önce

TÜRGÖK'ün de katılımcı olarak yer aldığı ve evsahipliğini Avrupa Parlamentosu Milletvekili Miltiadis Kyrkos'un yaptığı "Faces of Turkey" Sergisi Avrupa Parlamentosu'nda 8-11 Ocak tarihleri arasında sergilendi.

TÜRGÖK Avrupa'nın Başkentinde Tanıtıldı, System.String[]

TÜRGÖK AVRUPA PARLAMENTOSU'NDA

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, Brüksel Başkonsolosu Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu, Belçika'daki Türk iş insanları derneklerinin temsilcileri ve Avrupalı parlamenterlerin katıldığı açılış töreninde sergiye katılım gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri birer konuşma yaparak faaliyetleri hakkında konuklara bilgi verdiler.

Sergide, Türkiye'yi temsil eden 11 Sivil Toplum Kuruluşunun (AÇEV, ÇYDD, Darüşşafaka, Kırmızı Kurdele, Koruncuk, LÖSEV, Mor Çatı, SosyalBen, TEGV, Tohum Otizm, TÜRGÖK) temsilcileri ve eğitmen Cevat Ayna ile Dilek Livaneli yer aldı.

TÜRGÖK İÇİN ÖNEMLİ BİR TANITIM

TÜRGÖK Yönetim Kurulu Başkanı Tülay Yazgan, kuruluşunun 15. yılında böyle bir sergiye davet edilmiş olmaktan büyük bir gurur duyduklarını ve Brüksel'deki sergi açılışına katılan tüm konuklara yaptıkları faaliyetleri anlatarak Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı'nı (TÜRGÖK) tanıttıklarını ifade etti. Yazgan, Brüksel'de ayrıca Türkiye'nin Brüksel Başkonsolosu Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu'nu da ziyaret ettiklerini belirterek, faaliyetleri ile ilgili bilgi verdiklerini söyledi.

15 yıl önce İzmir'de kurulmuş olan ve Türkiye adını taşıyan bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak böyle bir platformda İzmir'i de temsil etmenin ayrı bir güzellik olduğunu belirten Yazgan, "Avukat Gültekin Yazgan tarafından görmeyenlerin eğitimlerine ve kültürel gelişmelerine katkı sağlamak, onların gereksinim duydukları sesli ve kabartma kitapları üretmek amacıyla kurulan TÜRGÖK, tüm Türkiye ve yurtdışındaki görmeyen üyelerine; gönüllülerinin desteği ile ücretsiz olarak hizmet vermeyi sürdürmektedir' diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:47 Kaynak: Bültenler

Brüksel, Türkiye, Avrupa, Güncel
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