Turgutluspor maçının ardından - Son Dakika

Turgutluspor maçının ardından

17.12.2020 21:23
Turgutluspor maçının ardından, System.String[]

Okan Buruk: Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz, puan kaybına tahammülümüz yok"İbrahim Cezayir: Güçlü Başakşehir'e karşı iyi mücadele verdikİbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL, - Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur mücadelesinde Medipol Başakşehir, evinde Turgutluspor'u 7-0'lık skorla geçti.

Okan Buruk: Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz, puan kaybına tahammülümüz yok"

İbrahim Cezayir: Güçlü Başakşehir'e karşı iyi mücadele verdik

İbrahim ALİOĞLU/ İSTANBUL, - Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur mücadelesinde Medipol Başakşehir, evinde Turgutluspor'u 7-0'lık skorla geçti. İki takımın teknik adamları maç sonu oyunu ve skoru değerlendirdi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, moral açısından güzel bir galibiyet aldıklarını söylerken, "Bu akşam uzun zamandır maç kazanamayan takım olarak kazanmak önemliydi. Moralin yanında genç oyuncuları kazanmak ve değerlendirmek önemliydi. İyi geçti. Ayrıca maç eksiği olan oyuncular için de önemli bir maç oynadık. Sakatlıktan dönen, az maç oynayan oyuncular için oyun ve skor olarak iyi maç oldu. İstediklerimizi sahaya yansıttık. Rakibimiz de oyun formatı olan, temiz futbol oynayan bir takımdı. Turgutluspor hocasını ve oyuncularını kutluyorum. İki takım da kart görmedi. Skor ve oyun anlamında istediğimiz bir oyun oldu" diye konuştu."CHADLİ VE GIULIANO ÖNEMLİ KARAKTERLER"Chadli ve Giuliano'nun önemli isimler odluğunu söyleyen Buruk, "Çok değerli oyuncular. Chadli ve Giuliano'yu uzun süre değerlendirdik. Giuliano 90 dakikada, Chadli 70 dakika, Aleksic ise 85 dakika civarı sahada kaldı. 90 dakikaya yakın oynamaları önemliydi. Önemli ve değerli oyuncular. Kendi takımlarından hazır gelemdiler. Chadli sakatlık yaşadı. Performanslarını yüzde yüz yapmaya çalışıyoruz, önemli karakterler" ifadelerini kullandı."FENERBAHÇE MAÇINI KAZANMAK İSTİYORUZ,PUAN KAYBINA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK"Ligde karşılaşacakları Fenerbahçe maçını kazanmak istediklerini söyleyen Buruk, "Zorlu fikstüre giriyoruz. 4 maçlık periyotla lige başladık. Şimdi de 4 maçlık bir istemediğimiz periyoda girdik. Bu süreçten çıkmak istiyoruz. 6 gün sonra maça çıkacağız. Şu anda hep biz oynadık, rakipler dinlendi. İlk kez biz dinlenerek maça çıkacağız. Kazanmak istiyoruz. Puan kaybına tahammülümüz yok. Kendi sahasında 3 maçtır kaybeden bir takım, her takımın başına gelebilir. Erken konuşuyoruz bazen. 3-5 maçta favori ortaya çıkarıyoruz, daha 30 hata var. Her takım iyi performanslar gösterecek, düşüşler olacak. Bu süreç için de takımları değerlendirmek erken. Şampiyon olmak için birçok takımın şansı var. Son 4 haftada böyle bir pozisyona girdiğinizde 8 puan geriye düşebiliyorsunuz. Biz kendi takımıza odaklanacağız" şeklinde konuştu. CEZAYİR: GÜÇLÜ BAŞAKŞEHİR'E KARŞI İYİ BİR MÜCADELE VERDİK

Turgutluspor Teknik Direktörü İbrahim Cezayir, alınan mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını söylerken, "Oyuncularımın mücadelelerinden dolayı, oyun felsefemizi sahaya yansıtmalarından dolayı tebrik ediyorum. Başakşehir'i de kazandıkları için tebrik ediyorum. Mücadeleyi bırakmayan bir Turgutluspor vardı. Skor harici oyundan memnunum. Güçlü bir Başakşehir'e karşı iyi bir mücadele verdik. İlk yarıyı 1-0 kapattık. 2'nci yarı skoru yakalama fırsatı yakaladık ancak fark açıldı. Skor çok önemli değil genç oyuncuların sahada alması önemliydi. Hepsini kutluyorum. Bunu devam ettirdiğimiz sürede en iyi noktaları yakalayacağız. Lig ve kupada Başakşehir'e başarılar dilerim" dedi.

Turgutluspor, Fenerbahçe, Başakşehir, Cezayir, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Turgutluspor maçının ardından - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Ebru Şallı kaybettiği oğlu Pars'a olan özlemini anlattı! Yürek yakan sözler Turgutluspor'u 7-0 yenen Medipol Başakşehir, kupada tur atladı Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu Israrla çadırda kalmak isteyen vatandaşı belediye ikna etti: Ben Paris'e gitmek istiyorum, benim evim Paris'te İki çocuğun şırıngalı çikolata yüzünden ölmesiyle ilgili davalarda farklı kararlar Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Hemşirelere verilen ceza kabul edilemez
Bir ırkçılık rezaleti daha! Kulüp başkanı oyuncusuna yapılan saldırıya sert tepki gösterdi Bir ırkçılık rezaleti daha! Kulüp başkanı oyuncusuna yapılan saldırıya sert tepki gösterdi         
21:14
Terör örgütü Boko Haram, kaçırdığı öğrencilerin görüntülerini yayınladı Terör örgütü Boko Haram, kaçırdığı öğrencilerin görüntülerini yayınladı         
20:53
İBB ve İETT işçilerine yüzde 13 zam yapıldı İBB ve İETT işçilerine yüzde 13 zam yapıldı         
20:39
Bakan Koca, vaka sayısının düşüşe geçtiği 4 ili paylaşıp uyardı: Yoğun bakım yükümüz devam ediyor Bakan Koca, vaka sayısının düşüşe geçtiği 4 ili paylaşıp uyardı: Yoğun bakım yükümüz devam ediyor         
20:03
Kepçenin kazı sırasında kırdığı küpten 300'den fazla sikke çıktı Kepçenin kazı sırasında kırdığı küpten 300'den fazla sikke çıktı         
19:48
Son Dakika: Türkiye'de 17 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 243 kişi vefat etti, 27 bin 515 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 17 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 243 kişi vefat etti, 27 bin 515 yeni vaka tespit edildi         
19:05
Şırnak'ta HDP'li grup, PKK'ya tepki için eylem yapan terör mağduru anneleri taşladı Şırnak'ta HDP'li grup, PKK'ya tepki için eylem yapan terör mağduru anneleri taşladı         
18:59
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın annesi vefat etti Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın annesi vefat etti         
17:25
Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, "Kendi kendine yapmıştır" dedi         
16:53
Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar kırsal bölgelere yöneldi, soba satışları patladı Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar kırsal bölgelere yöneldi, soba satışları patladı         
16:21
Ünal Aysal'ın otel olarak işlettiği boğazdaki yalısı Akbank'ın oldu Ünal Aysal'ın otel olarak işlettiği boğazdaki yalısı Akbank'ın oldu         
16:01
Ebru Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Ne olur hayvan hakları yasasını çıkartın Ebru Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Ne olur hayvan hakları yasasını çıkartın         
15:30
Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar         
13:37
Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı         
13:23
Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi İngiltere'deki 9 yaşındaki küçük kız oldu Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi İngiltere'deki 9 yaşındaki küçük kız oldu         
12:48
Partisinin ismini ve logosunu açıklayan Mustafa Sarıgül: Yol açamayanlar, yoldan çekilecek Partisinin ismini ve logosunu açıklayan Mustafa Sarıgül: Yol açamayanlar, yoldan çekilecek         
12:20
Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı "Bu gece benim sıramdı" diyerek öldürmüş         
07:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2020 21:33:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Turgutluspor maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei