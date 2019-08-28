Turistlerin çantalarını  çalan şüpheliler kamerada

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA
Öte yandan şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Esenyurt'taki alışveriş merkezindeki bir kafede oturan İranlı turist A.B'nin yanına yaklaşan şüpheliler, içinde bilezik, cep telefonu ve 2 bin 500 lira bulunduğu öğrenilen çantasını çalıyor. Başka kayıtta ise 2'si kadın 3 şüpheli, Süleymaniye Camii'ni gezen ve fotoğraf çeken Çinli turist P.K'nın yanına yaklaşarak içinde bin dolar, bin 500 Hong Kong doları ve bin liranın bulunduğu çantayı çalıyor.
Görüntü Dökümü:
(GÜVENLİK KAMERALARI)
-Şüphelilerin Süleymaniye Camiinde turistin çantasını alması
-Şüphelilerin alışveriş merkezinde bulunan kafede oturan turistin çantasını alması
-Şüphelilerin mağazada alışveriş yapan turistin cep telefonunu çalması
-Şüphelilerin markette turistin çantasını alması
-Şüphelilerin şube çıkışı