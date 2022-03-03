Turizm kenti Antalya'da Rusya-Ukrayna savaşı yakından takip ediliyor - Son Dakika

Turizm kenti Antalya'da, şehre çok sayıda turistin geldiği Rusya ve Ukrayna'daki gelişmeler yakından izleniyor.

Doğal ve tarihi güzellikleri, tesisleriyle, farklı ülkelerden turistlere ev sahipliği yapan, Kovid-19 sürecinde başlatılan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" ile tatilcilerin tercih ettiği destinasyonlar arasında yer alan Antalya, 2022 sezonuna artan turist sayısıyla başladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün verilerine göre, 2021'in 1 Ocak- 28 Şubat döneminde kente hava yoluyla 98 bin 150 turist geldi. Bu yılın aynı döneminde ise gelen turist sayısı yüzde 194 artışla 288 bin 990'a yükseldi. Şubatta hava yoluyla gelenlerin sayısı, 2021'in aynı ayına göre yüzde 211 artışla 150 bin 386 olarak kayıtlara geçti.

Yılın ilk iki ayını yüksek turist sayısıyla geçiren Antalya'da sektör temsilcileri mart ayını ise Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son gelişmeleri takip ederek karşıladı.

Vali Ersin Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'nın farklı ülkelerden gelen misafirlere Akdeniz çanağında en iyi hizmeti sunan kent olduğunu söyledi.

Salgın kapsamında sıkı tedbirlerle sağlıklı ve güvenli turizm hizmeti sunulduğunu anlatan Yazıcı, "2022 sezonuna çok iyi başladık, güzel gidiyor. Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşın ne getireceğini henüz bilemiyoruz. Normalde bu yıl, en iyi yılımız olan 2019'dan daha fazla turist ağırlayacağımızı tahmin ediyorduk." diye konuştu.

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşın bir an önce son bulmasını temenni eden Yazıcı, olumsuz etkilerinin nasıl yansıyacağını şu an için bilemediklerini dile getirdi.

"Turizmi çeşitlendirme noktasında önemli çalışmalar yürütüyoruz"

Vali Yazıcı, yeni pazar arayışlarının da sürdüğüne işaret ederek şunları kaydetti:

"Sağlık, spor turizmi gibi çeşitli destinasyonlarla turizmi çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Maraton, bisiklet, golf gibi farklı aktivitelerle kentimizi öne çıkarıyoruz. Spor ile turizmi birleştiren bir konseptte çalışmalar yapıyoruz. Turizmde destinasyon ve ülke çeşitliliğine yönelik önemli çalışmalarımız var. Sağlık turizminde ilerliyoruz."

Kültür ve Turizm Bakanlığının yönetiminde özel sektör, hava yolları, kamu kurum ve kuruluşlarının, turist gönderen ülke sayısının çeşitlendirilmesine yönelik faaliyetlerinin olduğunu vurgulayan Yazıcı, dünya standartlarında hizmet üreterek turizme kaktı sağladıklarını aktardı.

Yazıcı, turizmi çeşitlendirme noktasındaki çalışmaların artarak devam edeceğini, özellikle sağlık turizminde önemli gelişmeler olduğunu sözlerine ekledi.

"Savaş psikolojisinden kurtulmak gerekiyor"

Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz da sezona yüksek beklenti ile girildiğini ancak savaşın başlamasının herkesi üzdüğünü dile getirdi.

Savaş psikolojisinden kurtulmak gerektiğini belirten Yavuz, "İnsanların bunu atlatması gerekiyor. Savaşın belirsizliği, uzun sürmesi elbette sezonu etkiler. Görüşmeler bir an önce sonuçlanmalı çünkü barış varsa turizm var. Savaşlar, koronavirüs kadar tehlikeli. Rusya ve Ukrayna bizim önemli iki pazarımızdı. Rusya ve Ukrayna'dan tatile gelirlerse yine Antalya'yı tercih ederler, başka destinasyonlara gitmezler." diye konuştu.

"Kimse fiyatını düşürmesin, dimdik dursun"

Turizmci iş insanı, Granada Oteller Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Osman Üçdan da Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle panik yapmamak gerektiğini ifade etti.

Hizmet kalitesi göz önünde bulundurulduğunda herkesin Antalya'ya tatile gelmek isteyeceğinin altını çizen Üçdan, "Kimse fiyatını düşürmesin, dimdik dursun. Gerekirse yüzde 50 dolalım ama bedava oda satmayalım. Amacımız bu. Yıllardır bu işin duayeni olarak söylüyorum, turizmde iyi bir yıl olacak, hatta bu yıl turizmde patlama olacak." değerlendirmesini yaptı.