Türk balı geçen yıl 52 ülkede ağızları tatlandırdı

Türkiye'den geçen yıl Almanya, ABD, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Umman başta olmak üzere 52 ülkeye bal ihraç edildi.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'den 2020'de 52 ülkeye 5 bin 974 ton bal satıldı. Bu ihracattan 25 milyon 864 bin 852 dolar gelir sağlandı.

Bu dönemde yapılan bal ihracatı, 2019 yılına kıyasla miktar bakımından yaklaşık yüzde 8 değer bakımından yüzde 4 arttı. 2019'da 24 milyon 810 bin 927 dolar karşılığı 5 bin 548 ton bal ihraç edilmişti.

En fazla dış satım yapılan ülkeler

Almanya, ABD, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Umman 2020'de en fazla bal ihraç edilen ülkeler oldu.

Bal ihracatında 8 milyon 988 bin 415 dolarla Almanya ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 5 milyon 419 bin 10 dolarla ABD, 3 milyon 17 bin 735 dolarla Suudi Arabistan, 1 milyon 43 bin 80 dolarla Kuveyt ile 693 bin 629 dolarla Umman izledi.

Türkiye geçen yıl, bir önceki yıldan farklı olarak Polonya, Bangladeş, Endonezya, İsviçre, Yemen, Macaristan, Filipinler, Cape Verde, Litvanya, Panama, Moritanya, Romanya, Güney Kore Cumhuriyeti ve Gine'ye de bal sattı.

"Türk balına ilgi her geçen gün artıyor"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, Türk balına ilginin Kovid-19 sürecinde de devam ettiğini söyledi.

Türk balına ilginin her geçen gün arttığını belirten Kalyoncu, 2019'da 45 ülkeye ihraç edilen balın, geçen yıl 52 ülkede ağızları tatlandırdığını ifade etti.

Kalyoncu, söz konusu ilginin sevindirici olduğunu dile getirerek, "Ülkemizden geçen yıl yapılan bal ihracatı önceki yıla oranla miktarda yüzde 8, değerde de yüzde 4 artış gösterdi. Bu kapsamda da 2020'yi ihracat artışıyla kapatmamız sevindirdi. Bu yıl ihracat potansiyelimizi ve ülke çeşitliliğimizi katlayacağımıza inanıyoruz." dedi.