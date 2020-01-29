Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan ABD'ye tepki - Son Dakika

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail- Filistin meselesi ile ilgili "Yüzyılın Planı" diye nitelendirdiği sözde planına tepki gösterdi.



Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail - Filistin meselesi ile ilgili "Yüzyılın Planı" diye nitelendirdiği planına tepki gösterdi. "Yüzyılın Planı" teranesiyle sunulan kurgunun, emperyalizmin bir başka kılıfı olduğunu aktaran Geylan, şunları kaydetti:



"'Yüzyılın Planı' teranesiyle sunulan kurgu, emperyalizmin bir başka kılıfıdır. Bu cüret, asla kabul edilemez. Son bir asırdır dünyanın dört bir yanında yüz binlerce masumun katili olanların, Kudüs'ü İsrail'e peşkeş çekme hadsizliğini tarih elbet yazacak. Tarih, emperyalizme köle olan sözde Müslüman bölge ülkelerini de tabii ki yazacak. Atalarından miras kalan topraklar işgal edilirken ve masumlar katledilirken vahşi emperyalizmin uşaklığını yapan bu haysiyetsizlik de tarihin vicdanında ve ilahi adaletin huzurunda elbet mahkum olacaktır." - ANKARA