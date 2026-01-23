Türk Eximbank\'tan İhracatçılara Yeni Destek Yapısı

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı ve Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çelik, ihracatçılara tek noktadan ve entegre çözümler sunan yeni bir yapıyı hayata geçirdiklerini belirterek, "Amacımız, ihracatçılarımızın dış ticaretinin her aşamasında ihtiyaç duyduğu finansman ve hizmetlere daha hızlı, daha pratik ve daha etkin bir şekilde ulaşabilmesidir." dedi.

Türk Eximbank, alıcı kredilerinin kapsamını dış ticaret ürünleri ve iskonto programlarını da ekleyerek genişletirken, ülke ve banka ağını büyüttü.

İhracatçılar için müjde niteliğindeki kararlar, Alıcı Kredileri Programı Tanıtım Toplantısı kapsamında Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla Türk Eximbank'ın Genel Müdürlüğü'nde düzenlendi.

Bolat'ın yanı sıra toplantıya, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı ve Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanı Çelik, Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, Ticaret Bakan Yardımcısı ve Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgür Volkan Ağar, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Nail Olpak, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Burhan Özdemir ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

Çelik, burada yaptığı konuşmada, ihracatçıya destek veren stratejik bir kurum olan Türk Eximbank'ın kurulduğu 1987'den bugüne temel misyonunun hiç değişmediğini vurguladı ve bu misyonun üreten, ihracat yapan ve küresel pazarlarda rekabet eden firmalarının yanında bulunmak olduğunu söyledi.

Dünyada ticaretin dinamikleri hızla değişirken artık ihracatın finansmanının çok boyutlu ve stratejik nitelik kazandığını aktaran Çelik, şöyle devam etti:

"Bugün ihracat sadece bir satış faaliyeti değil, üretimden yatırıma, risk yönetiminden proje finansmanına kadar uzanan bütüncül bir ekosistemdir. Türk Eximbank olarak bu dönüşümü doğru okuyarak, güçlü bilanço yapımız sayesinde uluslararası piyasalardan sağladığımız uzun vadeli kaynaklar ve geniş ürün yelpazemizle ihracatçılarımıza daha uzun vadeli ve güçlü destekler sunmaya devam ediyoruz. Sermayesinin artırılması, reeskont kredi hacminin yükseltilmesi, katılım finans ürünlerinin yaygınlaştırılması, yenilikçi finansman ve sigorta yöntemleriyle Türk Eximbank'ın faaliyetini her alanda genişletiyoruz. Kaynaklarımızı doğrudan ihracata yönlendirerek reel sektöre, üretime ve istihdama daha güçlü destek veriyoruz. Bu yaklaşım Türk Eximbank'ı yalnızca bir finansman kurumu değil, aynı zamanda kalkınmanın ve dış ticaret politikasının da önemli bir faktörü haline getirmektedir."

"İhracatçılarımıza tek noktadan ve entegre çözümler sunan yeni bir yapıyı da hayata geçiriyoruz"

Osman Çelik, Türk Eximbank'ın ürün gamında önemli enstrümanlardan olan alıcı kredilerinin uluslararası arenada ihracat destek kuruluşlarının en temel rekabet araçlarından olduğunu bildirdi.

Çelik, "Bu krediler bir yandan ihracatçılarımızın rekabet gücünü artırırken, diğer yandan Türk firmalarının yurt dışı pazarlarda daha büyük projelere dahil olmasına imkan vermektedir. Ülkenin ve alıcının niteliğine göre devlet garantisi altında veya muteber bankalara tanınan limitler aracılığıyla sağlanan destek tutarı 4 milyar doları geçmiştir." diye konuştu.

Ticaret Bakanlığının koordinasyonu ve desteğiyle alıcı kredilerinde yeni bir atılım sürecinin içerisine girdiklerini vurgulayan Çelik, yatırım malı ihracatı ve yurt dışı müteahhitlik projelerinde daha kapsamlı bir Referans Ticari Faiz Oranı'ndan (CIRR) sağlanan desteklerle bu kapsamın da genişlediğini kaydetti.

Çelik, "Diğer taraftan ihracatçılarımıza tek noktadan ve entegre çözümler sunan yeni bir yapıyı da hayata geçiriyoruz. Amacımız, ihracatçılarımızın dış ticaretinin her aşamasında ihtiyaç duyduğu finansman ve hizmetlere daha hızlı, daha pratik ve daha etkin şekilde ulaşabilmesidir. Atılan bu adımlar, ihracatçılarımızın ve müteahhitlerimizin ihracat potansiyelini artırırken Türkiye'nin küresel değer zincirindeki konumunu da daha ileriye taşıyacaktır." şeklinde konuştu.

"Toplam destek hacmimizi 54,3 milyar dolar seviyesine taşıyarak tarihi rekorumuzu yeniledik"

Türk Eximbank Genel Müdürü Güney de bankacılık sektöründe ihracat taahhütlü kredilerin yüzde 35'inin Türk Eximbank tarafından sağlandığını belirterek, bankanın ayrıca Türkiye'nin en büyük alacak sigortası kuruluşu olduğunu söyledi.

Güney, kendilerini sadece ihracatçılara finansman ve sigorta desteği sağlayan bir kuruluş olarak değil, ihracatçıların stratejik çözüm ortağı olarak konumlandırdıklarını kaydetti.

Türk Eximbank olarak ihracat desteklerini her yıl artırarak, finansmana erişimin göreceli olarak zorlaştığı bir dönemde ihracatçılara güçlü destek sağlamaya devam ettiklerinin altını çizen Güney, şunları söyledi:

"2024'te ihracatçılarımıza toplam 48,7 milyar dolar destek sağlayarak Türk Eximbank tarihinin rekor destek hacmine ulaşmıştık. 2025'te dolar bazında bu desteklerimizi yüzde 11 artırarak 26,8 milyar dolar nakdi kredi, 27,5 milyar dolar alacak sigortası olmak üzere toplam destek hacmimizi 54,3 milyar dolar seviyesine taşıyarak tarihi rekorumuzu yeniledik. İhracatçımıza sağlamış olduğumuz bu güçlü desteğin arkasında her geçen yıl güçlenen bilançomuzun önemli katkısı bulunmaktadır. 30 milyarı aşan aktif büyüklüğümüzün yüzde 90'ı ihracata, üretime ve yatırıma sağladığımız kredilerden oluşmaktadır. Çok uluslu finansal kuruluşlardan sağladığımız, uluslararası sermaye piyasalarından ve çok uluslu finansal kuruluşlardan sağladığımız kaynaklarla ihracatçımıza uzun vadeli ve uygun maliyetli finansman imkanı sağlamaktayız."

Güney, 2025'te temin ettikleri 8,7 milyar dolarlık yeni bir yurt dışı fonlama ile ihracatçılara sundukları yurt dışı kaynaklı finansman imkanını 14 milyar dolar seviyesine çıkardıklarının bilgisini paylaştı.

Türk bankacılık sektöründe yurt dışı sermaye piyasalarından en yüksek tutarda fon temin edebilen bankalardan biri olduklarına işaret eden Güney, "Bu, Türk Eximbank'ın sağlam bilanço yapısının yurt dışı finansal kuruluşlar nezdinde oluşturduğu olumlu itibarın sonucudur. Ayrıca Ticaret Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımızın destekleriyle öz kaynaklarla sağlamış olduğumuz büyüme, yıllar içerisinde ihracat destekleme kapasitemizi önemli ölçüde artırmıştır." ifadelerini kullandı.

Güney, alacak sigortasının Türk Eximbank'ın ihracatçılara sağladığı en etkin ve önemli desteklerden biri olduğunu belirterek, alacak sigortası ürününü kullanan ihracatçıların, alıcılarına Türk Eximbank güvencesiyle vade imkanı sunabildiğini anlattı.

Ticari ve politik risklerden kaynaklanacak tahsilat riskini düşünmeden yeni pazarlara açılarak ihracatlarını artırabildiklerini dile getiren Güney, hayata geçirdikleri yeni ürün ve uygulamalarla sigorta ürünlerinden yararlanan firma sayısını önemli ölçüde artırdıklarını ve bunun sonucunda 2025'te 8 bine yakın ihracatçının 27,5 milyar dolarlık vadeli ihracatını güvenle gerçekleştirdiklerini bildirdi.

"Bugün lansmanını yaptığımız alıcı kredileri, dış ticarette rekabeti belirleyen stratejik bir ihracat destek aracı"

Ali Güney, kredi ve sigorta desteklerin tabana yayılmasına ve çok sayıda ihracatçının erişimine sunulmasına büyük önem verdiklerini vurguladı.

Güney, 2025'te aktif olarak destek sağladıkları ihracatçıların yüzde 83'ünü KOBİ'ler oluşturduğunun bilgisini paylaşarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"KOBİ'lerin kredimizden aldığı pay 2020'de yüzde 12,8 seviyesindeyken, 2025'te bu oran yaklaşık iki kat artarak yüzde 25 seviyesine ulaşmıştır. Son 5 yılda 6 bin yeni KOBİ firmamız Eximbank destekleriyle tanışmış, böylece desteklerimizden yararlanan KOBİ sayısı 15 bini aşmıştır. Elde ettiğimiz bu başarıda KOBİ odaklı büyüme stratejimiz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz yenilikçi ürün ve uygulamalar önemli rol oynamaktadır. Başta İGE kefaleti olmak üzere uygulamaya aldığımız alternatif teminat yapılarıyla ihracatçımızın finansmana erişimini kolaylaştırıyoruz. Hayata geçirdiğimiz katılım finans penceresi sistemiyle Türk Eximbank desteklerini daha geniş kitlelere ulaştırıyoruz. Yurt dışı alacak sigortasının yanı sıra ihracatçılarımızın yurt içi alacaklarını da sigortalıyor, böylece ihracat tedarik zincirini uçtan uca güvence altına alıyoruz."

"Bugün lansmanını yaptıkları alıcı kredilerinin yeni küresel ticaret düzeninde tüm ihracat destek kuruluşları tarafından etkin bir şekilde kullanılan, dış ticarette rekabeti belirleyen stratejik bir ihracat destek aracı haline geldiğini" aktaran Güney, alıcı kredilerinin Türkiye'den mal ve hizmet temin etmek isteyen yurt dışındaki alıcılara devlet veya banka garantisi altında sağladıkları bir finansman ürünü olduğunu belirtti.

"İhracatçılarımız alıcılarına uygun maliyet ve vadeyle finansman paketi sunarak daha fazla mal ve hizmet ihracatı yapma imkanına kavuşmuş olacaktır. Faaliyete başladığımızdan bu yana altyapı, üstyapı projeleri ile makine ve ekipman ihracatına yönelik sağladığımız alıcı kredileri finansman tutarı 4 milyar dolar seviyesindedir." diyen Güney sözlerini şöyle tamamladı:

"Alıcı kredilerimizi dış ticaret finansman ürünlerimizle tamamlayarak ihracatçılarımıza uçtan uca çözümler sunuyoruz. Akreditif ve sigorta poliçesine dayalı iskonto uygulamaları ile ilave finansman sağlamaya başladık. Alıcı kredilerini yaygınlaştırmak amacıyla yurt dışı finansal kuruluşlarla anlaşma yaparak alıcı kredi ağımızı 94 ülkeyi kapsayacak şekilde genişlettik. İlave talep gelmesi durumunda bu ülke ağını daha da genişletmeyi önümüzdeki dönemde planlamaktayız."