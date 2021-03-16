Türk futbolunun beşinci şampiyonu Bursaspor, yıldız yetiştiriyor - Son Dakika

Türk futbolunun beşinci şampiyonu Bursaspor, yıldız yetiştiriyor

16.03.2021 11:25

Bursaspor Futbol Okulları, henüz küçük yaşlarda bünyesine kattığı yetenekleri profesyonel eğitim programlarıyla Türk sporuna kazandırıyor.

Bursaspor Futbol Okulları, henüz küçük yaşlarda bünyesine kattığı yetenekleri profesyonel eğitim programlarıyla Türk sporuna kazandırıyor.

Son yıllarda yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle bu sezon TFF 1. Lig'de altyapı ağırlıklı kadroyla mücadele eden yeşil-beyazlı ekip, genç oyuncularının performansıyla dikkati çekiyor.

Çoğu henüz çocukken Bursaspor'a kazandırılan genç yıldızlar, Bursaspor Futbol Okullarında profesyonel eğitimler alıyor.

Altyapı düzeyine geldikten sonra Bursaspor'un "genç oyuncu fabrikası" Vakıfköy Tesisleri'ne alınan çocuklar, buradan A Takım'a yükselmek için son aşamayı tamamlıyor.

Yeşil-beyazlıların organizasyonu, yurt içinde ve Hollanda, Almanya, Azerbaycan gibi dış ülkelerde 93 futbol okuluyla faaliyet gösteriyor.

Bursaspor Futbol Okulları'nda kariyerlerinin belli bölümlerinde yolları kesişen birçok futbolcu üst düzey liglerde büyük takımlarda forma giyiyor.

Fransa'nın Lille takımından Zeki Çelik, İspanya'nın Getafe ekibinden Enes Ünal, Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır, son yıllarda çıkışını sürdüren Ozan Tufan ve Serdar Aziz, Galatasaray'dan Okan Kocuk gibi yıldızlar da bu okullarda eğitim gördü.

Bursaspor forması giyen Burak Kapacak, Emirhan Aydoğan, Ataberk Dadakdeniz ve İsmail Çokçalış, Almanya'nın Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'a giden Ali Akman da aynı organizasyonda yetişti.

"Hedefimiz 15 bin çocuğa ulaşıp okul sayısını 150'ye çıkarmak"

Futbol Okulları Direktörü Aykut Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 yıldır çocuk futboluyla ilgilendiğini söyledi.

Birçok profesyonel takımda bu yönde görev aldığını belirten Turan, 1 yıldır da Bursaspor için çalıştığını dile getirdi.

Turan, Türkiye'nin her yerinde yetenekli çocukları tespit edip Türk futboluna kazandırmaya çalıştıklarını anlatarak, "1 yıl önce koronavirüs nedeniyle sahalarımız kapansa da organizasyonumuz için yapılanmaya devam ettik. Bursaspor markasını en doğru şekilde anlatmaya büyümeye devam edeceğiz. İnşallah en kısa zamanda sahaların tam anlamıyla açılmasıyla yetenekli sporcularımızı da özverili bir şekilde yetiştirmeye devam edeceğiz.Türkiye'de çok fazla yetenekli çocuklar var. Onları tespit edip doğru eğitim imkanlarını vermeye çalışıyoruz." dedi.

Bursaspor Futbol Okullarının Türkiye'de 33 ilde genç yetenekleri yetiştirdiğini dile getiren Turan, şunları kaydetti:

"Yurt dışından ciddi talepler alıyoruz. Yetiştirici bir organizasyon olduğumuz için Avrupa, Bursaspor'u tanımaya başladı. Birçok ülkede okullarımız faaliyetlerine başladı. Şu anda 6 bin civarında çocuğumuz var. Hedefimiz 15 bin çocuğa ulaşıp okul sayısını 150'ye çıkarmak. Bu sene ciddi anlamda isim yapmış 25 oyuncumuz Bursaspor'da oynuyor ve Türkiye'nin gündeminde. Bursaspor markasıyla Türkiye'nin birçok takımını besleyen bir organizasyonuz. Aynı zamanda A Milli Takım'a da oyuncular yetiştiriyoruz."

Futbol Okullarında şampiyon kadrodan bir isim

Bursaspor'un Süper Lig şampiyonluğuna ulaştığı 2009-2010 sezonunda kadroda bulunan ve okullarda antrenörlük yapan Bekir Ozan Has ise yeşil-beyazlı renklerin yerinin kendisinde hep ayrı olduğunu vurguladı.

Futbolu bıraktıktan sonra bu nedenle Bursaspor'da devam ettiğini aktaran Has, bu organizasyondan yetişen bir futbolcu olarak oluşumun önemine dikkati çekti.

Yeni tip koronavirüs salgını kendilerini etkilese de çalışmaların iyi gittiğini belirten Has, "Bursaspor bir marka ve bu markayı hiçbir zaman kaybetmemek lazım. Futbol okullarında şu anda mevcutta en az yetişmişler kadar iyi çocuklar da var. İnşallah bu şekilde devam ederler." diye konuştu.

Türk futbolunun beşinci şampiyonu Bursaspor, yıldız yetiştiriyor
Türk futbolunun beşinci şampiyonu Bursaspor, yıldız yetiştiriyor
Türk futbolunun beşinci şampiyonu Bursaspor, yıldız yetiştiriyor
Türk futbolunun beşinci şampiyonu Bursaspor, yıldız yetiştiriyor

Bursaspor, Türkiye, Futbol, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türk futbolunun beşinci şampiyonu Bursaspor, yıldız yetiştiriyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye ve ABD, Doğu Akdeniz'de ortak eğitim yapacak Şarkıcı Aynur Aydın'dan ihanet itirafı: Hem birçok kez aldatıldım hem de aldattım Aile katliamının kan donduran detayları ortaya çıktı! Babasını öldürüp, annesi ile ablasının cesetlerinin yanına taşımış Bakan Elvan: Merkez Bankası, TL karşılığı dijital para konusunda çalışıyor Ev halini paylaşan Amine Gülşe'nin 190 bin TL'lik takıları göz kamaştırdı Sevindiren gelişme! Kırmızı kategorideki Trabzon'da aşılama çalışmaları sonuç verdi Munzur Çayı'na düşen köpeği kurtarmak için buz gibi suya girdi Canlı yayında cinayeti ortaya çıkaran Esra Erol'a tehdit: Başına gelecekleri beklesin
Türkiye'nin gözü bu aşıda! Kayseri'de 189 gönüllüye yapılan koronavirüs aşısında hiçbir yan etki görülmedi Türkiye'nin gözü bu aşıda! Kayseri'de 189 gönüllüye yapılan koronavirüs aşısında hiçbir yan etki görülmedi         
13:12
Bir çocuk annesi Gülbahar'ın katili, erkek kardeşi çıktı Bir çocuk annesi Gülbahar'ın katili, erkek kardeşi çıktı         
12:55
Yokuş aşağı kayan hafriyat kamyonu 4 araca çarptı! Dehşet anları kamerada Yokuş aşağı kayan hafriyat kamyonu 4 araca çarptı! Dehşet anları kamerada         
12:47
Eski FIFA kokartlı hakem Deniz Ateş Bitnel, F.Bahçe maçına damga vuran ofsayt pozisyonuna son noktayı koydu Eski FIFA kokartlı hakem Deniz Ateş Bitnel, F.Bahçe maçına damga vuran ofsayt pozisyonuna son noktayı koydu         
12:29
Serdar Ali Çelikler'den Fatih Terim için başkanlık iddiası: Camiada ziyaretler yeniden başladı Serdar Ali Çelikler'den Fatih Terim için başkanlık iddiası: Camiada ziyaretler yeniden başladı         
12:10
Gençlerin ölümüne kız kavgası kamerada! Gençlerin ölümüne kız kavgası kamerada! "Vurmayın" diye yalvardı ama kimse dinlemedi         
11:55
Ajdar yeni şarkısı Tırrı Vırro'yu seslendirdi, dinleyenler hiçbir şey anlamadı Ajdar yeni şarkısı Tırrı Vırro'yu seslendirdi, dinleyenler hiçbir şey anlamadı         
11:22
Bir garip olay! Seyir halindeki aracın dikiz aynasına çarpan alkollü vatandaş öldü, sürücü tutuklandı Bir garip olay! Seyir halindeki aracın dikiz aynasına çarpan alkollü vatandaş öldü, sürücü tutuklandı         
10:43
Gözler Bakan Koca'yı aramıştı, cenazeden fotoğraf ortaya çıktı! Paylaşan isim, kısa süre içinde görüntüyü sildi Gözler Bakan Koca'yı aramıştı, cenazeden fotoğraf ortaya çıktı! Paylaşan isim, kısa süre içinde görüntüyü sildi         
10:24
Camiye giren hırsız, 8 bin liralık ses cihazını kefene sarıp çaldı Camiye giren hırsız, 8 bin liralık ses cihazını kefene sarıp çaldı         
10:21
Tartıştığı karısını 2 çocuğunun gözü önünde öldürdükten sonra intihar etti Tartıştığı karısını 2 çocuğunun gözü önünde öldürdükten sonra intihar etti         
10:07
FETÖ'cü İhsan Yarkın'a ait mekandan Süleyman Demirel imzalı tabanca çıktı FETÖ'cü İhsan Yarkın'a ait mekandan Süleyman Demirel imzalı tabanca çıktı         
09:58
Taşıt satışlarında 60 aya kadar taksit imkanı getirilirken, konutta taksit sınırı kaldırıldı Taşıt satışlarında 60 aya kadar taksit imkanı getirilirken, konutta taksit sınırı kaldırıldı         
09:33
TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı         
09:12
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: İYİ Parti, üçüncü bir ittifak için hazırlık yapıyor Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: İYİ Parti, üçüncü bir ittifak için hazırlık yapıyor         
08:48
Gigi Hadid yüzünü sır gibi sakladığı kızını yanlışlıkla paylaştı Gigi Hadid yüzünü sır gibi sakladığı kızını yanlışlıkla paylaştı         
23:48
Melek İpek, işkenceci kocasını öldürdüğü dehşet dolu saatleri anlattı! Duyan kulaklarına inanamadı Melek İpek, işkenceci kocasını öldürdüğü dehşet dolu saatleri anlattı! Duyan kulaklarına inanamadı         
21:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2021 13:24:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk futbolunun beşinci şampiyonu Bursaspor, yıldız yetiştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei