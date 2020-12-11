Türk gençliğinin yeni dijital eğitim platformu "Bilgi Ocakta" yayında - Son Dakika

Türk gençliğinin yeni dijital eğitim platformu "Bilgi Ocakta" yayında

11.12.2020 09:24
Türk gençliğinin yeni dijital eğitim platformu

Ülkü Ocaklarının yeni dijital eğitim platformu "Bilgi Ocakta" yayın hayatına başladı.

Ülkü Ocaklarının yeni dijital eğitim platformu "Bilgi Ocakta" yayın hayatına başladı. Platform hakkında bilgi aktaran Ülkü Ocakları Erzurum İl Başkanı Abdulkadir Gökçan gençleri eğitim seferberliğine davet etti.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi tarafından hazırlanan Bilgi Ocakta, dijital eğitim platformu vatandaşların kullanımına açıldı. Platformun Türk gençliği için hazırlanmış olduğunu ve zengin içeriğiyle gençlere katkı sunacağını ifade eden Ülkü Ocakları Erzurum İl Başkanı Abdulkadir Gökçan herkese platformu ziyaret etme çağrısında bulundu.

Platform hakkında bilgi veren Gökçan "Bilgi Ocakta, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından hazırlanan; başta Türk gençliği olmak üzere milletimizin tüm fertlerinin kullanımına tamamen ücretsiz olarak sunulmuş bir eğitim programıdır. Bilgi Ocakta; öğretirken eğlendiren, eğlendirirken düşündüren, düşündürdükçe geliştiren içerikleriyle Türk gençliğinin kişisel ve akademik gelişimine katkıda bulunmayı hedefler.

Okul cağındaki gençlerimizin derslerine yardımcı, her yastan bireylerin aradığını bulabileceği, bilgi yarışmasından, test çözümlerine, sıra dışı bilgilerden, tarihte ve güncel olarak her türlü bilginin kaynağı bilgi ocakta da mevcuttur.

Tam ders çalışma platformu

Zengin içeriğiyle ders çalışma imkanı sunan "Bilgi Ocakta" platformunun her eğitim durumuna hitap ettiğini dile getiren Gökçan, "Liseye Hazırlık, Üniversiteye Hazırlık, KPSS, ALES gibi önemli sınavlar için hazırlanmış testleri yer almaktadır. İlerleyen süreçlerde bunlara TUS ve YÖK-DİL gibi ÖSYM'nin yaptığı diğer dersler de ekleneceğini göreceğiz" diye belirtti.

Platform zengin içerik taşıyor

Konu hakkında bilgiler aktaran Ülkü Ocakları Erzurum İl Başkanı Abdulkadir Gökçan, "Ayrıca bilgi ocakta da her gün düzenlenen bilgi yarışmaları mevcuttur. Genel Kültür, Tarih, Coğrafya, Kültür - Sanat, Müzik, Spor, Edebiyat, Sinema kategorileri bu konulara dahildir. Bu kategoriler içerisinde bulunan binlerce soruyla hazırlanan bilgi yarışması Türk gençliğinin genel kültürünün arttırılması; bilgi dağarcığının geliştirilmesi, ilgi alanlarının tespiti ve bu alanlarda belli düzeyde yeterliliğe ulaşılması hedeflenmektedir.

Soru içerikleri; Türk gençliğinin milli benlik bilinci ve manevi değerleri yönünden gelişmesine katkıda bulunacak nitelikte hazırlanmıştır. Günlük, haftalık ve aylık periyotlarda hazırlanan puan tabloları ile kullanıcılar arasında rekabet ortamı sağlanması; bu sayede ilerleme kaydedilmesi hedeflenmektedir.

Bilgi Ocakta dijital eğitim platformunda çocuklarımız için hazırladığımız eğlendirirken eğiten oyunlar, çocuklarımızın pedagojik gelişimlerine katkıda bulunacaktır. Dört işlem becerisinin geliştirilmesini hedefleyen matematik etkinlikleri, çocuklar için boyama, ülkemiz ve dünyanın içinde bulunduğu Covid-19 Salgını ve salgından korunma yolları ile ilgili bilgileri eğlendirirken öğreten "Süper Zeka" oyunu ile çocuklarımız, boş vakitlerini en iyi şekilde değerlendirecektir.

Sıra dışı bilgiler kategorisinde ise farklı ve özgün konularda hazırlanan, şaşırtırken öğreten, kullanıcıda merak duygusunu uyandıran kısa bilgiler ile Türk Gençliğinin genel kültürünün gelişmesine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.

Tarihte Bugün kategorisinde kullanıcıların tarihte, o gün gerçekleşmiş önemli ve ilginç olayları, yapılan buluşları ve "tarihte ilk olma" özelliği taşıyan önemli gelişmeler hakkında bilgi edinebilecekleri kısa içerikler yer almaktadır.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Dergisi'nin farklı sayılarına ait yayın içerikleri de Bilgi Ocakta sisteminde yer almaktadır.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından farklı tarihlerde ve özgün konularda düzenlenmiş seminerlerimizin notları da tüm milletimizin hizmetine ve bilgisine sunulmak üzere Bilgi Ocakta sisteminde yer almaktadır.

Birçok alanda öncü olduğu gibi eğitimde de öncü olan Ülkü Ocaklarının projelerini takipte kalın ve her hafta düzenlenen ödüllü yarışmalarımızda rekabete ortak olun" dedi. - ERZURUM

Türk gençliğinin yeni dijital eğitim platformu Bilgi Ocakta yayında
Türk gençliğinin yeni dijital eğitim platformu Bilgi Ocakta yayında

Ülkü Ocakları, Erzurum, Okul, Türk, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Türk gençliğinin yeni dijital eğitim platformu 'Bilgi Ocakta' yayında - Son Dakika


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