Türk girişimi, Amerika’da hukukun en prestijli listelerinden birine girdi - Son Dakika
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Türk girişimi, Amerika’da hukukun en prestijli listelerinden birine girdi

Türk girişimi, Amerika’da hukukun en prestijli listelerinden birine girdi
05.07.2026 08:00
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ABD'deki Türk girişimi Grape Law, Chambers and Partners'ın 2026 rehberine girerek göçmenlik hukuku alanında uluslararası başarı elde etti. Türkçe hizmet veren firma, New York'ta dikkat çeken hukuk firmaları arasına adını yazdırdı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren Türk girişimi Grape Law, göçmenlik hukuku alanındaki başarısını uluslararası ölçekte bir kez daha tescilledi. New York merkezli hukuk firması, dünyanın en saygın hukuk derecelendirme kuruluşlarından Chambers and Partners'ın 2026 rehberine girerek, ABD'nin önde gelen göçmenlik hukuku ofisleri arasında yer alma başarısı gösterdi.

1990 yılından bu yana hukuk sektöründe bağımsız araştırmalar yürüten Chambers and Partners, her yıl dünya genelindeki hukuk bürolarını uzmanlık alanlarına göre kapsamlı değerlendirmelerden geçiriyor. Araştırma sürecinde hukuk firmalarının uzmanlıkları, müvekkil memnuniyeti, sektördeki itibarı ve bağımsız referans görüşleri dikkate alınıyor. Yeni kurulan ofislerden köklü hukuk firmalarına kadar tüm adaylar aynı kriterler doğrultusunda değerlendiriliyor.

İlk kez başvurduğu yılda Chambers and Partners 2026 rehberine kabul edilen Grape Law, böylece dünyanın en rekabetçi hukuk merkezlerinden biri olan New York'ta dikkat çeken hukuk firmaları arasına adını yazdırdı.

Bugün New York, Londra, Teksas, Florida ve Kaliforniya'daki ofislerinde 120'den fazla uzmandan oluşan ekibiyle faaliyet gösteren Grape Law, ticari göçmenlik hukuku alanında hizmet sunuyor. Firma özellikle E-2 yatırımcı vizesi, L-1 şirket içi transfer vizesi, O-1 olağanüstü yetenek vizesi ile EB-1 ve EB-2 NIW Green Card başvurularındaki çalışmalarıyla tanınıyor. Grape Law, bugüne kadar aldığı çeşitli uluslararası ödüllerle de ABD'nin en hızlı büyüyen göçmenlik hukuku firmaları arasında gösteriliyor.

Türkçe Hizmet, Uluslararası Başarıya Katkı Sağladı

Amerika'da kendi girişimini kurarak göçmenlik sürecini birebir deneyimleyen Grape Law Kurucusu Avukat Muhammed Üzüm, elde edilen başarının arkasında güçlü iletişim anlayışının bulunduğunu söyledi.

Türkçe hizmet verebilen uzman bir ekiple çalışmanın önemli bir avantaj sağladığını belirten Üzüm, farklı ülkelerde yaşayan Türk müvekkillerin, süreç boyunca kendilerini anlayan ve her aşamada ulaşabilecekleri bir ekiple çalışmanın güvenini hissettiklerini ifade etti. Grape Law'ı kurarken amaçlarının yalnızca hukuki danışmanlık sunmak değil, Amerika'da yeni bir hayat kurmak isteyen kişilere güvenilir bir yol arkadaşı olmak olduğunu dile getiren Üzüm, bugün ulaştıkları noktanın göçmen girişimcilerin küresel ölçekte de başarılı olabileceğini gösterdiğini vurguladı.

"Başarıyı Müvekkil İlişkileri Getirdi"

Grape Law Yönetici Partneri Avukat Bekir Şahin ise başarının temelinde insan odaklı çalışma anlayışının yer aldığını belirtti.

Teknolojiye yaptıkları yatırımların önemli olduğunu ancak en büyük yatırımı güçlü insan kaynağına yaptıklarını söyleyen Şahin, özellikle karmaşık ve zorlu göçmenlik dosyalarında fark yaratan unsurun müvekkille kurulan güven ilişkisi olduğunu ifade etti.

Her dosyayı ayrı bir hikâye olarak değerlendirdiklerini kaydeden Şahin, müvekkilleri dinleyerek ihtiyaçlarına uygun stratejiler geliştirdiklerini, sürecin her aşamasında iletişimi ön planda tuttuklarını belirtti. Şahin, köklü uluslararası hukuk firmalarının bulunduğu bir pazarda Chambers and Partners listesine girmelerinde bu yaklaşımın önemli rol oynadığına inandıklarını sözlerine ekledi.

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika ABD Türk girişimi, Amerika’da hukukun en prestijli listelerinden birine girdi - Son Dakika

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