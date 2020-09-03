Türk hackerlar Yunan bakanlığının sitesini hackledi - Son Dakika

Türk hackerlar Yunan bakanlığının sitesini hackledi

Bakanlığın web sayfasına girenler "Çırpınırdı Karadeniz" dinliyor

ANKARA - Türkiye ile Yunanistan arasında Ege ve Doğu Akdeniz'de gerginlik yaşanırken, Türk hackerler Yunan bakanlıklarının resmi web sayfalarını bir bir ele geçiriyor.

Yunanistan Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığının web sayfası Türk hacker grubu Ayyıldız Tim tarafından hacklendi. Bakanlığın sayfasına girenler, Ayyıldız Tim tarafından hacklendiği yönündeki ifadeler ve "Çırpınırdı Karadeniz" marşı ile karşılaştı.