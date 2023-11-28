 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı'ndaki seferlerini iptal etti - Son Dakika

Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı'ndaki seferlerini iptal etti

Türk Hava Yolları hava muhalefeti nedeniyle bugün İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı seferlerden 56'sının iptal edildiğini açıkladı. Kent genelinde hayat felç olurken Çanakkale Boğazı ise gemi trafiğine kapatıldı.

Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı\'ndaki seferlerini iptal etti
28.11.2023 - 15:48,  Güncelleme: 15:52
Abone Ol

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı uyarının ardından, kentin çeşitli noktalarında şiddetli lodos etkisini gösteriyor. Bazı bölgelerde hayat felç olurken Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı'ndaki 56 seferini iptal etti.

"HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE İPTALLER YAPILMIŞTIR"

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Değerli misafirlerimiz; 28.11.2023 (Bugün) tarihinde Madkom (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı seferlerimizde hava muhalefeti nedeniyle iptaller yapılmıştır. İstanbul Havalimanı'nda 28 Kasım tarihli toplam 56 seferimiz iptal edilmiştir."

Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı'ndaki seferlerini iptal etti

ÇANAKKALE BOĞAZI GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Çanakkale Boğazı'nda da fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Bölgede sabah saatlerinden bu yana aralıklarla etkili olan fırtına nedeniyle Çanakkale Boğazı kuzey ve güney yönden gemi trafiğine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla boğazın her iki yönden geçişlere kapatıldığını diğer gemilerin kaptanlarına bildirdi. Fırtına nedeniyle Çanakkale-Kilitbahir, Çanakkale-Eceabat ve Lapseki-Gelibolu feribot seferleri de Liman Başkanlığının talimatıyla geçici olarak durduruldu.

LODOS HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR

İstanbul'da bazı bölgelerde lodos etkili olurken, sahil kesimlerinde yüksek dalgalar oluştu. Kentte sabah saatlerinden itibaren başlayan lodos, Büyükçekmece, Avcılar ve Küçükçekmece sahilinin bazı bölgelerinde etkisini artırdı. Şiddetli rüzgar nedeniyle denizde oluşan yüksek dalgalar kıyı kesimlerindeki kayalıkları aştı. Bu arada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), akşam saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkisine girecek kent genelinde fırtına beklendiğini duyurmuştu.

ORTAKÖY'DE CAMİ BAHÇESİNDE HASAR VAR

İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle Büyük Mecidiye Camisi'nin avlusunda hasar meydana geldi. Kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran lodos dolayısıyla Ortaköy'deki Büyük Mecidiye Camisi'nin deniz kısmında bulunan beton bloklar yerinden söküldü. Caminin bahçesine savrulan beton bloklar avludaki mermerlere zarar verdi. Şiddetli rüzgar bahçede bulunan tenteleri de devirdi. Denizdeki plastik atıklar ve midye kabukları da caminin avlusuna doldu. Beşiktaş Belediyesi ekipleri caminin avlusunda temizlik çalışması yaptı.

Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı'ndaki seferlerini iptal etti

İstanbul Havalimanı, Türk Hava Yolları, Ulaşım, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ulaşım Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı'ndaki seferlerini iptal etti - Son Dakika


15:48
Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı'ndaki seferlerini iptal etti Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı'ndaki seferlerini iptal etti
15:41
Ünlü futbolcuların mağdur olduğu dolandırıcılık davasıyla ilgili Denizbank'tan açıklama: Saadet zinciriyle alakamız yok Ünlü futbolcuların mağdur olduğu dolandırıcılık davasıyla ilgili Denizbank'tan açıklama: Saadet zinciriyle alakamız yok
15:31
Özgür Özel'den Bahçeli'ye tepki: Promptere o cümleyi yazanı Devlet Bey'in vicdanına havale ediyorum Özgür Özel'den Bahçeli'ye tepki: Promptere o cümleyi yazanı Devlet Bey'in vicdanına havale ediyorum
14:56
Arda Turan'dan ''O kadar parayı nerede teslim ettin?'' sorusuna yanıt Arda Turan'dan ''O kadar parayı nerede teslim ettin?'' sorusuna yanıt
14:25
Özgür Özel'den İYİ Parti'ye ittifak çağrısı: Biz bu belediyeleri sadece CHP'lilerin verdiği oyla kazanmadık Özgür Özel'den İYİ Parti'ye ittifak çağrısı: Biz bu belediyeleri sadece CHP'lilerin verdiği oyla kazanmadık
14:19
Sürekli eşyaları çalınan çift hırsızı odaya yerleştirdikleri gizli kamerayla yakaladı! Sürekli eşyaları çalınan çift hırsızı odaya yerleştirdikleri gizli kamerayla yakaladı!
14:05
Çay üreticilerine 303 milyon liralık ödeme perşembe günü yapılacak Çay üreticilerine 303 milyon liralık ödeme perşembe günü yapılacak
14:04
Tayyar ve Özlem Öz çifti hakkında soruşturma başlatıldı Tayyar ve Özlem Öz çifti hakkında soruşturma başlatıldı

Son Dakika
15:48 Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı'ndaki seferlerini iptal etti
15:41 Ünlü futbolcuların mağdur olduğu dolandırıcılık davasıyla ilgili Denizbank'tan açıklama: Saadet zinciriyle alakamız yok
15:31 Özgür Özel'den Bahçeli'ye tepki: Promptere o cümleyi yazanı Devlet Bey'in vicdanına havale ediyorum
14:56 Arda Turan'dan ''O kadar parayı nerede teslim ettin?'' sorusuna yanıt
14:34 Gururlandıran başarı! 'Ekmek Şehri Balıkesir' kitabı Suudi Arabistan'da birinci seçildi
14:25 Özgür Özel'den İYİ Parti'ye ittifak çağrısı: Biz bu belediyeleri sadece CHP'lilerin verdiği oyla kazanmadık
14:19 Sürekli eşyaları çalınan çift hırsızı odaya yerleştirdikleri gizli kamerayla yakaladı!
14:04 Tayyar ve Özlem Öz çifti hakkında soruşturma başlatıldı
14:05 Çay üreticilerine 303 milyon liralık ödeme perşembe günü yapılacak
13:53 Bir Derdim Var dizisi için final kararı alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2023 16:09:11. #1.11#
SON DAKİKA: Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı'ndaki seferlerini iptal etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement