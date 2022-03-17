Türk heyeti Washington'da düşünce kuruluşu Atlantic Council'i ziyaret etti - Son Dakika
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Türk heyeti Washington'da düşünce kuruluşu Atlantic Council'i ziyaret etti

17.03.2022 01:58
Türk heyeti Washington'da düşünce kuruluşu Atlantic Council'i ziyaret etti

Türkiye'den üst düzey yetkililer, parlamento üyeleri ve iş insanlarından oluşan heyet, Washington'daki önde gelen düşünce kuruluşlarından Atlantic Council'de, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerle ilgili görüşmelerde bulundu.

Türkiye'den üst düzey yetkililer, parlamento üyeleri ve iş insanlarından oluşan heyet, Washington'daki önde gelen düşünce kuruluşlarından Atlantic Council'de, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerle ilgili görüşmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonunda ABD'ye gelen heyet, Türkiye ile ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi çerçevesinde bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye'den üst düzey yetkililer, parlamento üyeleri ve iş insanlarından oluşan heyet, Washington'daki temaslarının ikinci gününde, ABD'nin önemli düşünce kuruluşlarından biri olarak kabul edilen Atlantic Council'de temaslarda bulundu.

Ziyarete, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir, TİM Başkan Vekili Başaran Bayrak, TİM Marka Konseyi Başkan Yardımcısı Süleyman Orakçıoğlu ve TOBB Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu'nun yanı sıra iş insanlarından İstikbal Mobilya Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük ile Aynes AŞ Genel Müdürü Murat Hocalar katıldı.

Türk heyeti, Atlantic Council yetkilileriyle Türkiye ile ABD arasındaki ticaret, diplomasi ve ikili ekonomik ilişkiler konusunda görüşmeler yaptı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk heyeti Washington'da düşünce kuruluşu Atlantic Council'i ziyaret etti - Son Dakika


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