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Türk kadın girişimciler Köln'deki uluslararası fuarda sağlıklı gıda ürünlerini tanıttı - Son Dakika

Türk kadın girişimciler Köln'deki uluslararası fuarda sağlıklı gıda ürünlerini tanıttı

31.01.2022 11:36

Almanya'nın Köln kentinde devam eden "51. ISM Uluslararası Şekerleme ve Bisküvi Fuarı"na katılan Türk kadın girişimciler, kendi ürettikleri doğal ve sağlıklı gıda ürünlerini tanıttı.

Almanya'nın Köln kentinde devam eden "51. ISM Uluslararası Şekerleme ve Bisküvi Fuarı"na katılan Türk kadın girişimciler, kendi ürettikleri doğal ve sağlıklı gıda ürünlerini tanıttı.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) desteğiyle fuara katılan İhracata İlham Veren Kadınlar Platformu üyelerinin sunduğu şekerleme, tatlı, kahve ve atıştırmalık ürünler, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen sektörel katılımcılar tarafından ilgi gördü.

İHBİR'in desteklediği proje kapsamında sayıları 60'ı bulan Türk kadın girişimcilerden 5'i fuara katılarak granola, kahve, helva, doğal reçel gibi ürünlerini sergiledi.

İhracata İlham Veren Kadınlar Platformu adına AA muhabirine açıklama yapan girişimci Öznur Alkan, kaliteli ve doğal ürünler sergileyen Türk firmalarının ISM fuarında ilgiyle karşılandığını söyledi.

Tüm girişimcilerin bu projede sinerjik şekilde birbiriyle iletişim halinde olduğunu ve birbirini desteklediğini, bu nedenle güzel sonuçlar aldıklarını anlatan Alkan, "Burada olmaktan çok mutluyuz. Benimle birlikte dört girişimci kadın arkadaşım daha burada bulunuyor. Bize bu fırsatı sunan İHBİR'e sonsuz teşekkür ediyoruz. Üreten ve katma değer sağlayan kadınlara göstermiş oldukları destek, somut bir şekilde burada görülebiliyor. Umuyoruz ki bu sayede Türkiye dışındaki pazarlarda ürünlerimizi ulaştırabileceğimiz insanlarla burada buluşabileceğiz." dedi.

Kovid-19 salgınıyla birlikte tüm dünyada sağlıklı atıştırmalıklara büyük ilgi olduğuna işaret eden Alkan, "Örneğin burada tanıttığımız granola özelinde söylüyorum, ürünlerimizin tamamen doğal içeriklerden oluşması tüketici tarafından bir artı. Ürünlerimizde ilave şeker bulunmuyor, elma suyu ya da hurma özüyle ürünleri tatlandırıyoruz, bol yemiş ve kurutulmuş meyvelerle de ürünü daha zengin hale getiriyoruz. Böylelikle sizi gün içinde enerjik ve tok tutan sağlıklı bir ürünle beslenmiş oluyorsunuz. 7'den 70'e herkesin rahatlıkla tüketebileceği bir ürün." şeklinde konuştu.

Hedeflerine ve sergiledikleri ürünlerin özelliklerine değinen Alkan, şöyle devam etti:

"Burada örneğin bir arkadaşımız kahve üretiyor. Kendi ürünlerini çeşitli kahve türleriyle temsil ediyor. Çanakkale'den katılan iki arkadaşımız ise tahin helvasının yanı sıra doğal ve geleneksel reçel üretiyor. Kuzey Avrupa ülkeleri, Rusya gibi ülkelerin yanı sıra okyanus ötesi yani Amerika bizim hedef ülkelerimiz arasında. Çünkü granola zaten bu ülkelerde gerek sabah kahvaltısı, gerekse atıştırmalık olarak yaygın tüketiliyor. Bizim yelpazemiz oldukça geniş ve bu bir avantaj. Diğer firmalar için de burada geniş yelpazede bir katılım olduğu için hem ziyaretçi hem de firma olarak burada oluşacak sinerjiden faydalanmak istiyoruz."

İlgi duyan kadın girişimcilere çağrıda bulunan Alkan, platformlarına katılmak isteyen herkesin İHBİR'den destek alabileceğini ifade etti.

Köln Fuar Merkezi'nde Türkiye'nin 73 firmayla temsil edildiği fuar yarın sona erecek.

Türk kadın girişimciler Köln'deki uluslararası fuarda sağlıklı gıda ürünlerini tanıttı
Türk kadın girişimciler Köln'deki uluslararası fuarda sağlıklı gıda ürünlerini tanıttı
Türk kadın girişimciler Köln'deki uluslararası fuarda sağlıklı gıda ürünlerini tanıttı

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İstanbul, Türkiye, Almanya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk kadın girişimciler Köln'deki uluslararası fuarda sağlıklı gıda ürünlerini tanıttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk kadın girişimciler Köln'deki uluslararası fuarda sağlıklı gıda ürünlerini tanıttı - Son Dakika
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