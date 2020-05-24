Türk Kızılay Malatya Şubesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasında evde kalan çocuklara, "Nasreddin Hoca" ve "Keloğlan" kostümü giyen gönüllülerle ziyarette bulunarak, oyuncak dağıttı.

Melekbaba Mahallesi'ni ziyaret eden ekip, araçtan Barış Manço'nun "Bugün Bayram" şarkısını çaldı. Ekip, çocuklara evlerinin önünde şeker ve oyuncak verdi.

Türk Kızılay Genel Merkez Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Yalçın, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'nı evlerinde buruk yaşayan çocuklar için harekete geçtiklerini söyledi.

"Nasreddin Hoca" ve "Keloğlan" kostümü giyen gönüllülerle mahalleyi ziyaret ettiklerini anlatan Yalçın, şöyle konuştu:

"Sağ olsun Nasreddin Hoca ve Keloğlan bizi kırmadılar, 'Çağlardan öteye buraya geliriz.' dediler. Kızılay ekibiyle çocuklara şeker ve oyuncak dağıtarak, evde kalan çocukların bayramı mahzun geçirmelerinin önüne geçtiler. Mahallelerde oyuncak ve şeker dağıtarak, çocuklarımızın bayramlarını kutlayacağız."

Yalçın, tüm Türkiye'nin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, yeniden eski bayramları yaşamayı temenni etti.