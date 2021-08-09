Türk Kızılay'dan Havza Kaymakamı Yılmaz ve Belediye Başkanı Özdemir'e teşekkür plaketi - Son Dakika

Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörlüğü tarafından Havza Kaymakamı Metin Yılmaz ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'e desteklerinden dolayı plaket verildi.

Türk Kızılay İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu, Kaymakamı Yılmaz ve Belediye Başkanı Özdemir'i makamlarında ziyaret ederek katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Kaymakam Yılmaz, Kızılay'ın ülkenin en köklü kuruluşlarından biri olduğunu belirterek, "Amacı insanlara hizmet etmek, ihtiyaç sahibine el uzatmak olan Kızılay'a olan desteğimiz her zaman devam edecek. İlçe koordinatörümüzün şahsında Türk Kızılay'ında halkımıza hizmet için çalışan tüm çalışanlarına, gönüllülerine, bağışçılarına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Özdemir ise Türk Kızılay'ına yardımcı olmanın bir vatandaşlık görevi olduğunu söyledi.

Dünyanın en önemli ve ülkenin gözbebeği yardım kuruluşlarından biri olan Kızılay'a ellerinden geldiğince destek vermeye gayret ettiklerini aktaran Özdemir, "Özellikle de kan bağışının insan hayatı için önemini hepimiz biliyoruz. Bunun yanı sıra halkımızın her türlü hizmetinde olan Kızılay, ülkemiz için önemli bir kurum. Bu bağlamda tüm vatandaşlarımızı Kızılay'a yardımcı olmaya davet ediyorum. Kızılay ilçe koordinatörümüze ve Kızılay çalışanlarına görevlerinde başarılar diliyorum." şeklinde konuştu

Çörekçioğlu ise Havza'da kan bağışının yanı sıra kurban, gıda ve giysi kampanyaları düzenlediklerini kaydederek, "Kızılay olarak önceliğimiz ihtiyaç sahibi ilçe sakinlerimize ulaşmak. Bir sivil toplum kuruluşu olarak hazırladığımız sosyal projeler ile halkımıza hizmet etmekteyiz. Sayın Kaymakamımıza verdiği desteklerden ötürü teşekkür ederim." dedi.