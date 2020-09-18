Türk Kızılay, kaybolan Suriyeli engelli genci annesiyle buluşturdu - Son Dakika

TÜRK Kızılay, Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Samar Dole'nin, 1,5 ay önce Kahramanmaraş Otogarı'nda kaybolan engelli oğlu Abdulkadir'i Suriye'de bulup, anne ve oğlunu Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda buluşturdu.

Suriye'de devam eden iç savaş nedeniyle yıllar önce Türkiye'ye gelerek Mersin'e yerleşen Suriyeli anne Samar Dole'nin oğlu 22 yaşındaki Abdulkadir Iyd, 1,5 ay önce Kahramanmaraş Otogarı'nda kayboldu. Geçen zaman içerisinde oğlunu her yerde arayan ancak bir türlü izine rastlamayan anne Dole, engelli evladının bulunması için birçok kuruma başvurdu. Türk Kızılay Göç Hizmetleri Direktörü Bayram Selvi, Türk Kızılay'ının Suriye'deki erzak dağıtımı sırasında kimsesiz bir kadının sahiplendiği çocuğun, yapılan istişareler sonucunda Mersin'de yaşayan Samar Dole'nin kaybolan oğlu olduğu anlaşıldığını ve yüzde 75 engelli Abdulkadir Iyd'in Türk Kızılay tarafından 1,5 ay sonra annesine kavuşturulduğunu söyledi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULARReyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı Mülki İdare Amirliği'nde gerçekleşen buluşmada, oğlu Abdulkadir'e kavuşan anne, gözyaşlarına hakim olamadı. Anne ve oğlunun kavuşmasına eşlik eden Cilvegözü Mülki İdare Amiri Hatay Vali Yardımcısı Salih Altun, "Bir anneyi devletimizin ve Türk Kızılay'ımızın yardımlarıyla oğluna kavuşturduğumuz için mutluyuz. Devletimiz insani yardımlar konusunda çok güzel işler yapıyor" dedi.TEŞEKKÜR ETTİLEROğluna kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyleyen anne Samar Dole, bundan sonra bir an bile gözünün önünden ayırmayacağını söyledi. Türk yetkililerine ve Türk Kızılay'ına teşekkür eden anne Samar, "Oğlum 1,5 ay önce Kahramanmaraş Otogarı'nda kayboldu. Oğluma kavuştuğum için Türk yetkililerine, Cumhurbaşkanımıza, valimize, Türk Kızılay'ına çok teşekkür ediyorum. Sağ salim yavruma kavuştuğum için çok mutluyum sağ olsunlar, var olsunlar" diye konuştu.

Annesine kavuşan engelli Abdulkadir ise Türkiye Cumhuriyeti'ne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk Kızılay'a teşekkür etti.