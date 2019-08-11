Son Dakika Haberleri: Türk Kızılaydan Arnavutluk'ta kurban bağışı
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Türk Kızılaydan Arnavutluk'ta kurban bağışı

1 saat önce

Türk Kızılay tarafından Arnavutluk'un kuzeyindeki İşkodra şehrinde Kurban Bayramı vesilesiyle bin aileye kurban eti dağıtımı gerçekleştirildi.

Türk Kızılay tarafından Arnavutluk'un kuzeyindeki İşkodra şehrinde Kurban Bayramı vesilesiyle bin aileye kurban eti dağıtımı gerçekleştirildi.
Arnavutluk merkezli İstanbul Derneği iş birliğindeki organizasyonla ihtiyaç sahibi ailelere kurban paketleri dağıtıldı.
İstanbul Derneği Başkanı Ridvan Seferaj, AA muhabirine, İşkodra'nın yanı sıra kurban paketi dağıtımının başkent Tiran'da, Kavalye, Berat, Gramsh, Puka, Lushnja ve Koplik şehirlerinde de gerçekleşeceğini söyledi.
Bu yıl diğer kurumların yanı sıra Türk Kızılay ile de kurban eti dağıtımı yaptıklarını dile getiren Seferaj, "Bu yıl da burada İşkodra'da bu çok önemli projeyi gerçekleştirmek üzere toplandık." dedi.
Türk Kızılay tarafından ülke genelinde 150 büyükbaş hayvan kesimiyle yaklaşık 7 bin 500 paket et, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 10:46 Kaynak: AA
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