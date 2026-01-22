Türk Metal ve MESS'ten zaferle sonuçlanan toplu sözleşme - Son Dakika
Türk Metal ve MESS'ten zaferle sonuçlanan toplu sözleşme

22.01.2026 09:49
Türk Metal Sendikası, MESS ile yapılan sözleşmede önemli kazanımlar elde etti. 2025-2027 dönemi sona erdi.

(ANKARA) - Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Uysal Altundağ, Türk Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile yürütülen Grup Toplu İş Sözleşmesi'nin anlaşmayla sonuçlanmasına ilişkin, "Tarihte daha önce hiç olmadığı üzere enflasyonun altında bir zam teklifiyle başlayan, sektörün çok sıkıntılı olduğu bir daralma dönemine denk gelen bu toplu sözleşmemizde, kazanılmış haklarımızdan taviz vermeden zaferle, kazanımlarla, önemli bir refah payı alarak sonuçlandırdık" dedi.

Türk Metal ile MESS arasında yürütülen 2025-2027 dönemi Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. 13 Ekim 2025'te başlayan süreç, 21 Ocak 2026'da başlayan ve 22 Ocak 2026 gece yarısına kadar süren görüşmelerin ardından imzayla tamamlandı.

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Uysal Altundağ, anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, sürecin metal iş kolu açısından son derece zor bir dönemde yürütüldüğünü belirterek, elde edilen kazanımlara dikkat çekti.

Kaynak: ANKA

