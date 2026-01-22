Türk Metal ve MESS'ten zaferle sonuçlanan toplu sözleşme

Altundağ, "Yiğit Türk Metalliler, tarihimizin belki de en zor toplu sözleşme dönemini bir kez daha kazanımlarla; masada tek delikli kuruşumuzu dahi bırakmadan, kazanılmış haklarımızdan milim taviz vermeden sonuçlandırdık" dedi. Ülkenin içinden geçtiği ekonomik koşulların iş yerlerine de yansıdığını vurgulayan Altundağ, "Özellikle metal iş kolunda önceki dönemlerde hiç yaşanmadığı kadar daralmanın olduğu bir dönemde sözleşme sürecine girdik. Bizler de emekçiler olarak geçim sıkıntısının verdiği bunalımdan kurtulmak için aylardır hep birlikte mücadelemizi verdik. Şükürler olsun ki bu süreci de hep beraber alnımızın akıyla tamamladık" ifadelerini kullandı.

"Saat ücretlerine gelen toplam oran ilk 6 ay için ortalama yüzde 28,10"

Sözleşmenin ücret artışlarına ilişkin ayrıntılarını paylaşan Altundağ, "1 Eylül 2025 itibarıyla geçerli olacak ilk 6 ay için saat ücreti 140 liranın altında olan üyelerimize, 140 lirayı geçmeyecek şekilde 10 lira iyileştirme yapılacaktır" dedi. Bu iyileştirmenin ardından tüm üyelerin saatlik ücretlerine ilk 6 ay için önce yüzde 20 oranında zam yapılacağını belirten Altundağ, "Bu artışın ardından da yine tüm saat ücretlerine 17,60 lira seyyanen zam yapılacaktır. Bu zamların saat ücretlerine gelen toplam oransal karşılığı ilk 6 ay için ortalama yüzde 28,10'dur" diye konuştu.

Altundağ, 1 Mart 2026'dan itibaren geçerli olacak ikinci 6 aya ilişkin olarak ise, "Tüm saat ücretlerine yüzde 13 oranında enflasyon korumalı zam alınmıştır. Enflasyon yüzde 13'ün altına düşse dahi yüzde 13 zam alınacaktır. Bu oranı geçmesi halinde ise enflasyon farkı alınacaktır" dedi. Bu düzenlemeyle saat ücretlerine gelen yıllık zam oranının ortalama yüzde 44,76'ya ulaştığını belirten Altundağ, "Üçüncü 6 ayda enflasyon artı 1,5 puan refah payı toplamı kadar zam alınmış, dördüncü 6 ayda ise enflasyon oranında artış sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.

"Yıllık toplam zam oranı ortalama yüzde 47,81'e ulaştı"

Sosyal yardımlara ilişkin kazanımları da aktaran Altundağ, "Sosyal yardım kalemlerimize 1 Eylül 2025 tarihinden geçerli olmak üzere yıllık yüzde 50 oranında, Kurban Bayramı yardımı için ise yıllık yüzde 75 oranında zam alınmıştır. Sosyal yardımlarımızın ikinci yılı içinde yıllık enflasyon oranında artış sağlanacaktır" dedi. Bu artışlar sonucunda ilk 6 ay için toplam zam oranının ortalama yüzde 31,15'e, yıllık toplam zam oranının ise ortalama yüzde 47,81'e ulaştığını kaydetti.

"Kazanılmış haklarımızdan milim geri gitmedik"

MESS tarafının kazanılmış hakları geriye götürmeye yönelik tekliflerine izin vermediklerini vurgulayan Altundağ, "Masada pazarlık konusu yapılan ve kazanılmış haklarımızı geriye götürmek isteyen tekliflerin tamamını masadan silip attık. Her konuşmamda ısrarla sizlere söz verdiğim gibi kazanılmış haklarımızdan milim geri gitmedik" dedi. Altundağ, "Sözleşme üç yıllık olsun dediler, biz iki yıllık imzaladık. Tamamlayıcı sağlık sigortasını mevcut şekliyle uygulayamayız dediler, hayır dedik, aynen uygulattık. İkramiyeler kıstelyevm esasına dayalı olacak dediler, izin vermedik. Esnek çalışma dediler, tartışmaya bile gerek duymadan masadan kaldırttık" ifadelerini kullandı. İkinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylar için başlangıçta teklif dahi verilmediğini belirten Altundağ, "Biz söke söke aldık" dedi.

"Zaferle, kazanımlarla, önemli bir refah payı alarak sonuçlandırdık"

Altundağ, sözleşmenin enflasyonun altında zam teklifiyle başlayan bir süreçte imzalandığını belirterek, "Tarihte daha önce hiç olmadığı üzere enflasyonun altında bir zam teklifiyle başlayan, sektörün çok sıkıntılı olduğu bir daralma dönemine denk gelen bu toplu sözleşmemizde, kazanılmış haklarımızdan taviz vermeden; zaferle, kazanımlarla, önemli bir refah payı alarak sonuçlandırdık" diye konuştu. Süreç boyunca üyelerine gerçekçi vaatlerde bulunduklarını ifade eden Altundağ, "Sürecin başından beri hiç hayal satmadık. Sizlere hep yapacaklarımızı söyledik, söylediklerimizi de yaptık, sözümüzü tuttuk. 'Önemli olan ne istediğiniz değil, istediğinizin ne kadarını aldığınızdır' demiştim. Bugün verdiğimiz teklifin yüzde 80'ini aldık dediğimizin arkasında durduk" dedi.