Türk Mucit Geliştirdiği Cihaz ile Her Evi Zeytinyağı Fabrikasına Dönüştürecek

Türk Mucit geliştirdiği cihaz ile her evi zeytinyağı fabrikasına dönüştürecek Her ev bir zeytinyağı fabrikası olacak Fabrikayı eve sığdırdıBALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde AR-GE Firması sahibi Mucit Faruk Durukan, yaptığı son çalışma ile büyük bir fabrika binasına sığan zeytinyağı...

Türk Mucit geliştirdiği cihaz ile her evi zeytinyağı fabrikasına dönüştürecek

Her ev bir zeytinyağı fabrikası olacak

Fabrikayı eve sığdırdı



BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde AR-GE Firması sahibi Mucit Faruk Durukan, yaptığı son çalışma ile büyük bir fabrika binasına sığan zeytinyağı işleme tesislerini bir evin odasına sığacak şekle dönüştürdü. Yeni geliştirilen sistem ile zeytinyağı tamamen soğuk sıkım ile üretilirken, üretim sonrasında sıfır atık üretimi ve geriye kalan malzemenin de zeytin ezmesi olarak kullanılma imkanı dikkatleri çekti.

AR-GE firması tarafından geliştirilen yeni sistem dünyada bir ilk olarak nitelendiriliyor. Bu sistem ile çıkarılan zeytinyağları tamamen soğuk sıkım ile elde ediliyor. Soğuk sıkım ile elde edilen yağların besleyici ve mineral değerlerinin oldukça yüksek olduğu biliniyor. Isıyı hiç yükseltmeden soğuk sıkım zeytinyağının elde edilmesi sırasında kara su denilen atık maddenin olmaması dikkatleri çekiyor. Doğaya zarar veren karasu maddesi ortaya çıkmadan üretilen zeytinyağları bir devrim olarak nitelendiriliyor. Ayrıca zeytinyağı üretiminde arda kalan zeytin ezmesi ile yine gıda sanayinde çeşitli şekillerde kullanılabilen bir ürün haline dönüşüyor.

Sistemin en önemli özelliği ise dev fabrika binalarında milyon liralara kurulan zeytinyağı üretim tesislerini çok daha ucuza ve küçük alanlara sığdırmayı başaran Faruk Durukan "Bu elde etmiş olduğumuz yöntem dünyada bir ilktir. Zeytinyağ daha önceler başka ülkelerin ürettiği metodlar ile elde ediliyordu. Bu tamamen soğuk zeytinyağı sıkma metodudur. Piyasada yine soğuk sıkım diye iddia ederler. Bu öyle bir yöntem değil. Sisteme hiçbir şekilde ısı vermeden elde ediliyor. Atığı da sıfırdır. Çevre için dünyanın en büyük problemlerinden biri olan kara su bunda çıkmaz. Tamamen zeytin eti ve sıfır atık ile çalışmakta. Bir taraftan yağ alıyorsun, bir taraftan da zeytin eti veya zeytin ezmesi dediğimiz malzemeyi alıyoruz. Bu da yine ekonomiye katılmış oluyor. Gıdada kullanılan malzemedir. Atığı sıfırdır. Daha da önemlisi zeytin üreten herkes evinde zeytinyağını kendi üretebilecek. Butik üretimler için çok önemli. Çok ekonomiktir. Hatta fabrikayı cebe sığdırdık ta diyebiliriz. Devasa fabrikalara da gerek yok. Bu gördüğümüz sistem zeytinyağını en kaliteli şekilde hiçbir ısıya maruz kalmadan, bütün değerlerini kendi üzerinde koruyarak meyve suyu ayarında zeytinyağı elde ediyor" dedi.

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