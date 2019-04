Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla Antalya Isparta ve Burdur 'da törenler gerçekleştirildi.Antalya'da Cumhuriyet Meydanı 'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Polis Teşkilatının ülkenin huzur ve güvenliğinin teminatı olduğunu söyledi.Teşkilatın, edindiği tarihi birikimiyle her geçen gün gelişerek, kendini yenileyerek, toplumun huzur ve güvenliğini, vatandaşın can ve mal hakimiyetini sağlama, devlet otoritesini koruma gibi hayati görevler üstlendiğini vurgulayan Ulucan, "Türk milleti polisine her zaman güvenmiş, her türlü desteği vermiştir. Millete en iyi ve en kaliteli hizmeti vermek öncelikle hedefimizdir." diye konuştu.Ulucan, törenin ardından Vali Münir Karaloğlu 'nu ziyaret etti.Karaloğlu, turizmin başkenti Antalya'nın polis teşkilatı, jandarma, sahil güvenlik ve gümrük muhafaza ekipleri sayesinde güvenilir bir kent olduğunu kaydetti.Ulucan, ziyarette Karaloğlu'na, üzerinde Fetih duası bulunan, Ertuğrul Gazi 'nin kullandığı kılıcın replikasını hediye etti.MuğlaMuğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya , Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Çetinkaya, Anıt Özel Şeref Defteri'ni imzaladı.Çetinkaya ve beraberindeki heyet, daha sonra Vali Esengül Civelek 'i ziyaret etti. Polis Haftası 'nı kutlayan Civelek, "Üstün görev anlayışıyla, gece gündüz demeden, mesai mefhumu olmaksızın özverili, fedakar çalışmaları nedeniyle, başta İl Emniyet Müdürümüze ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.Şehadet mertebesine erişen polisleri rahmetle, saygıyla, minnetle andıklarını belirten Civelek, Emniyet Teşkilatı gazilerine, emeklilerine ve görevi başındaki personele teşekkür etti.Çetinkaya ve beraberindekiler, daha sonra Muğla Yeni Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikleri ziyaret ederek, kabirlere karanfil bıraktı, dua etti.IspartaIsparta'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı 'nda düzenlenen programa, İl Emniyet Müdürü Halil Turan Erol, protokol üyeleri, polisler ile şehit ve gazi yakınları katıldı.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Erol, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.Isparta Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen programda ise şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi, mezarlara karanfil bırakıldı.BurdurBurdur Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal'ın Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.Çankal, törende yaptığı konuşmada, eğitimle ve teknolojik olarak sürekli kendini yenileyen Türk Polis Teşkilatının, gerektiğinde devletin şefkatli eli olarak vicdan, doğruluk ve adaletten ayrılmadan, milletle el ele, gönül gönüle köprüler kurduğunu söyledi.Daha sonra teşkilat mensupları ile polis kıyafeti giydirilmiş özel eğitim öğrencileri, İl Emniyet Müdürlüğündeki kokteyle geçti. Kokteyle, Vali Hasan Şıldak da katıldı.