Türk Şeker Genel Müdürü Mücahit Alkan'dan Başkan Kanar'a ziyaret

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü Mücahit Alkan, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar'ı makamında ziyaret etti.



Genel Müdür Mücahit Alkan'nın ziyareti öncesinde ise Susurluk'ta bölge çiftçisi açısından tarihi görüşmelerin yer aldığı müjdelerle dolu bir toplantı gerçekleştirildi. Önemli görüşmelerin yapıldığı toplantıya AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Yavuz Subaşı ve Mustafa Canbey, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ve Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney ve Siyasi parti başkanları ile oda başkanları katıldı.



Susurluk Şeker Fabrikası'nın bölgenin kalkınmasına katkısı ve şeker pancarı üretiminin geliştirilmesi için bir araya gelen heyet, önümüzdeki yıl gerçekleşecek ekim sezonu için çiftçinin yüzünü güldüren müjdeler verdi. Toplantının ardından fabrika içi gezilerek şeker üretiminin tüm aşamaları yakından incelendi.



Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü Mücahit Alkan, toplantının ardından Belediye Başkanı Mehmet Kanar ile bir araya geldi. Alkan, bölgedeki pancar üreticilerinin beklentilerine yanıt veren çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek daha önceki yıllarda yaşanan aksaklıklara meydan vermeyeceğiz dedi.



"200 bin ton alım gerçekleşecek"



Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, bölgedeki pancar üreticisine umut dolu mesajlar verdi. Başkan Kanar, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen eylül ayı başında pancar alım fiyatını bu yıl ton başına 235 liradan 300 liraya yükselttiklerini açıklaması bizleri memnun etmişti. Geçen yıl bu bölgeden 90 bin ton şeker pancarı alındı. Bu yıl 200 bin ton alım gerçekleşecek. Çiftçimizi sevindiren bir diğer müjdemiz ise polar oranının yükseltilecek olmasıdır. Bu da daha fazla ekim yapılmasının önünü açacak dedi.



Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü Mücahit Alkan'ın ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, göreve geldiği günden bu yana şeker fabrikalarında önemli gelişmelerin yaşandığını bölge çiftçisine de olumlu yönde katkılar sağlayacağını söyledi. - BURSA