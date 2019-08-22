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Türk sineması Frankfurt'ta

1 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosluğu, Almanya Hessen Eyaleti Bilim ve Sanat Bakanlığı, Frankfurt Anakent Belediyesine bağlı Kültür Dairesi ile Şehircilik ve Pazarlama Dairesi, Filmhaus Frankfurt'un desteğiyle gerçekleştirilen etkinliğe...

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosluğu, Almanya Hessen Eyaleti Bilim ve Sanat Bakanlığı, Frankfurt Anakent Belediyesine bağlı Kültür Dairesi ile Şehircilik ve Pazarlama Dairesi, Filmhaus Frankfurt'un desteğiyle gerçekleştirilen etkinliğe Hüseyin Sıtkı başkanlık edecek.


Sinema sanatı aracılığıyla Türkiye ve Almanya toplumları arasındaki ekonomik ve kültürel paylaşımı artırmayı ve birlikte yaşam kültürüne katkıda bulunmayı amaçlayan festival her yıl Türk Sinemasının nitelikli örneklerini Almanya'da geniş kitlelerle buluşturuyor.


Festival kapsamında ayrıca Türk sinemasının uluslararası planda temsiline ve tanıtımına katkıda bulunmayı hedefleyen "Alman Sinemacılar Gözüyle Türk Filmleri Yarışması"nın 7.'si gerçekleşecek.


Filmler, yapımcı Cemal Okan'ın jüri başkanlığında yönetmen Mustafa Kara, oyuncular Asuman Dabak ve Hatice Aslan, sinema yazarı Olkan Özyurt, müzisyen Murat Evgin, Doç. Dr. Nilay Ulusoy'dan oluşan Türk jüri tarafından seçildi.


Alman jürisinin değerlendirmesi sonucunda belirlenecek "En İyi Film", "En İyi Yönetmen", "En İyi Senaryo", "En İyi Görüntü Yönetmeni", "En İyi Müzik", "En İyi Kadın Oyuncu" ve "En İyi Erkek Oyuncu" kategorilerindeki 7 Altın Elma Ödülleri 1 Kasım'da yapılacak kapanış töreninde sahiplerini bulacak.


Yarışmaya alınan uzun metraj filmler, eylül ayında yapılacak basın toplantısında açıklanacak.

Frankfurt, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:42 
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