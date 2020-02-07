Türk şirket 850 milyon euro yatırımla Madrid ve Barcelona'da otel yapacak

Küresel petrol, doğalgaz, yenilenebilir enerji, inşaat, hayvancılık, doğalgaz ve marina üzerine çalışmalar yürüten Türk şirketi, İspanya'da Madrid ve Barcelona'ya toplam 850 milyon euro'luk otel yapıyor. Otelleri yapan şirketin sahibi Yavuz Yüksel, "2022 yılında bu otellerimiz faaliyete geçince herkes bu bölgede Türk otelciliğini konuşacak" dedi.

Yükselir Group, İspanya'da iki adet 5 yıldızlı otel yatırımı yapılacağını açıkladı. Enerji başta olmak üzere farklı 14 sektörde yatırımları bulunan Yükselir Group, hayata geçirecekleri yeni projelerin hem kendileri açısından hem de Madrid ve Barcelona lüks turizmi açısından bölgeye büyük değer sağlayacağını dile getirdi.

850 MİLYON EURO'LUK YATIRIM

Şirket, başkent Madrid'e 240 odalı, Barcelona'ya ise 280 odalı otel projesinin toplam yatırımın 850 milyon euro'yu bulacağını açıkladı. Devlet yetkilileriyle 2 yıldır yapılan görüşmeler sonucunda gerekli tüm izinlerin alındığı, otel projesinin de tamamıyla hazırlandığı belirtildi. Otel yapımlarının 2020'nin ilk yarısında başlayıp 2022 yılı içerisinde de iki otelin de faaliyete geçmesi planlanıyor. Yükselir Group, daha önce de İspanya'nın turistik birçok bölgesinde yatırım kararı almıştı. İbiza, Kanarya Adaları, Costa del Sol gibi bölgelerde 5 yıldızlı ve 300'den fazla odası olan lüks ve özel oteller yapmaya odaklanan şirket, önceki senelerde bu bölgeye 500 milyon Euro'luk yatırımda bulunmuştu.

"HERKES TÜRK OTELCİLİĞİNİ KONUŞACAK"

Yükselir Group Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Yüksel, İspanya'ya yapacakları yatırımlarla Türk turizm anlayışına da yeni bakış açıları getireceklerini söyledi. Yüksel, hedeflerinin iç pazar değil de dış pazar olduğunu ifade ederek, yabancı ülkelere yaptıkları ve yapacakları yatırımlarla Türkiye'nin de tanıtımında büyük rol oynadıklarını belirtti. Yüksel şunları dile getirdi: "Turizm denildiği zaman akla direkt turistik bölgelerimiz ya da bize gelen yabancı turistler geliyor. Aslında Türk turizminin otelcilik boyutu da çok önemli. Kalitemiz, hizmetimiz, insan odaklı bakış açımız yurtdışında farklılık yaratıyor. Bu nedenle birçok ülkede olduğu gibi İspanya'da da bu farklılığı sunmayı hedefliyoruz. Bu nedenle hem Madrid hem de Barcelona'da lüks şehir otelleri konseptiyle 2 adet lüks otel yatırımı yapacağız. Bu farklılığı yaratmak en büyük görevimiz. En iyisini yapacağımızın da farkındayız. 2022 yılında bu otellerimiz faaliyete geçince herkes bu bölgede Türk otelciliğini konuşacak"

"BÖLGEYE SAĞLAYACAĞIMIZ KALİTEDEN ÖTÜRÜ BİZE TEŞEKKÜR EDİYORLAR"

Yükselir Group Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Yüksel, "Türkler olarak turizm anlamında oldukça kaliteli bir durumdayız. Bu özellikle de otelcilik sektöründe böyle. Bu kaliteyi neden yurtdışına taşımayalım dedik ve yatırımlarımızı yapmaya başladık" dedi ve ekledi: "Birkaç zamandır yönetim kurulu üyelerimizle yaptığımız toplantılarda alınan kararları uyguluyoruz. Yatırım kararı öncesi uzun süredir Madrid ve Barcelona'yı gözlüyorduk. Buradaki potansiyel otelcilik imkanlarını takip ederek buna göre plan yaptık. İspanyollar da bu durumdan memnun. Bölgeye sağlayacağımız kaliteden ötürü bize teşekkür ediyorlar. Turizm söz konusu olduğu zaman İspanya'dan beklentimiz çok yüksek. Bu bölgeyi seçmemizin en büyük sebebi ünlü plajları, turistik alanları olması. Barcelona'nın turizm yoğunluğu, Madrid'in hızlı yükselen trendi tüm ülkelerden birçok turistin ilgisini çekiyor. Bu bölgedeki lüks otel ihtiyacı ve cazip yatırım fırsatları bizi bu bölgede yatırım yapmaya iten en önemli konular oldu. Bir sonraki aşamada Sevilla'da da şehir oteli gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Madrid ve Barcelona'daki yatırım kararımızı çok önceden almıştık, fakat İspanya'da hükümetin uzun süredir kurulamamasından dolayı yaşanabilecek problemleri göz önüne alarak ertelemiştik. 250 gün süren hükümetsiz muğlak durum son bulunca, hükümetin kurulmasıyla birlikte yatırım kararımızı imzalayıp başlattık"

İSPANYA YABANCI YATIRIMCILARIN GÖZDESİ

2008 yılında yaşanan krizden sonra İspanya emlak piyasasında yaşanan büyüme durmadı. İspanya'daki emlak sektörü kriz sonrası canlanma yaşadığı belirtiliyor. Bu canlanmanın birçok şirket için de cazip yatırım fırsatlarını ortaya çıkardığı dile getiriliyor.Kriz sonrası canlanma ile beraber İspanya ekonomisinin en büyük sektörü inşaat haline geldi. İnşaat firmaları da İspanya'ya yatırım yapmak için yarışıyor. İspanya'da Madrid ve Barcelona en turistik bölgeler. Bu nedenle bu iki şehir yatırım için en iyi alternatifler arasında gösteriliyor. İspanya'yı ziyaret eden yabancılar, bu iki şehirde konaklamayı tercih ediyor. Bu da otel ihtiyacını artırdığı belirtiliyor. İspanya otel yatırımlarında yatırımcıların ortak noktası haline geldi. Bu bölgenin güvenilir ve turistik oluşu, otel sektörünün de iştahını kabarttı. Özellikle Orta Doğu'da yaşanan siyasi karmaşa, yatırımcıları Avrupa'da yatırım yapmaya ittiği kaydedildi. Sadece otel değil aynı zamanda yenilenebilir enerji sektörü de gözünü İspanya'ya dikti.

İSPANYA'DA OTELCİLİK SEKTÖRÜ YATIRIMLARI ARTTI

Madrid Ticaret Müşavirliğinden elde edilen verilere göre, İspanyol otelciliği sektöründe ciddi anlamda bir büyüme yaşanıyor. Hem yerli hem de yabancı yatırımlar sayesinde İspanya ekonomisi kazanıyor. Avrupa pazarında Türk turizmi bakış açısını kurmayı hedefleyen Yükselir Group da hem Madrid hem de Barcelona'da otelleriyle bu bölgede fark yaratmayı amaçlıyor. Ticaret Bakanlığından elde edilen verilere göre İspanya'da otel fiyatları AB ülkelerine nazaran son yıllarda daha fazla artış yaşadı. Özellikle Madrid, lüks otellerin yeni hedef noktası haline geldi. Madrid'de 200'den fazla otel var fakat bunların sadece yüzde 11'i 5 yıldızlı.

"GRUBUN 14 ŞİRKETİ VE 45 BİN ÇALIŞANI VAR"

2005 yılında kurulan Yükselir Group petrol, inşaat, turizm, marina, doğalgaz, havacılık, lojistik, yenilenebilir enerji, bilişim, enerji makineleri üretimi, ve hayvancılık olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteriyor. Kuruluşun bünyesinde 14 şirket ve 45 binin üzerinde çalışan bulunduğu belirtiliyor. Yükselir Group'un İspanya'nın yanı sıra İngiltere, Türkiye, Fransa, Avusturya, Almanya, Hollanda, İtalya, İsviçre, Ukrayna, Danimarka, Yunanistan, Irak, ABD, Belarus, Kanada, İran, Lübnan ve Rusya'da da yatırımları bulunuyor.