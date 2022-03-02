Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı, maske kararına bu fotoğrafla itiraz etti - Son Dakika

Maske zorunluluğun kaldırılmasına tepki gösteren Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, sosyal medya hesabından bir paylaşıma yer verdi.

MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI

Maskelerle ilgili merakla beklenen kararı duyuran Bakan Koca, "Bundan sonra artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Bazı durumlarda havalandırma ve mesafe kuralına uyuluyorsa maske takmak şart değil" dedi. Kamu kurum kuruluşları, restoran ve alışveriş merkezlerindeki HES kodu uygulamasının da kaldırıldığını belirten Koca, "Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek. Okullarda 2 vaka çıkması halinde sınıfın kapatılması gerekmemektedir. Pozitif çıkan öğrenci izole edilecek" dedi.

"BİLİM KURULU ÜYELERİ NİTELİKLİ MASKE TAKIYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz haftalarda "Size önemli haber vereceğim" diyerek bugünü işaret etmişti. Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca, "Bundan sonra artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Bazı durumlarda havalandırma ve mesafe kuralına uyuluyorsa maske takmak şart değil" sözlerine yer verdi. Bu karara Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı itiraz etti. Fincancı, "Maske zorunluluğunun kalktığı açıklanırken bilim kurulu üyelerinin hepsi yüksek koruyucu nitelikli maske takıyor." dedi. "Maske zorunluluğunun kalktığı açıklanırken bilim kurulu üyelerinin hepsi yüksek koruyucu nitelikli maske takıyor. Hepimiz maskeleri çıkarmak isteriz elbette, ancak bu kararı bilimsel verilere göre almalıyız." dedi.