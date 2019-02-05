Türk Teknik Direktör Cem Karaca, Yunanistan Yolcusu
1 saat önce
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Cem Karaca, Yunanistan 2'nci Lig ekiplerinden Aiginiakos'un teknik direktörü olmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe
'nin eski futbolcusu Cem Karaca
, Yunanistan
2'nci Lig ekiplerinden Aiginiakos'un teknik direktörü olmaya hazırlanıyor.
Yunan ekibiyle görüşmelere başlayan ve pazartesi günü akşam saatlerinde Yunanistan'a giden Karaca, Aiginiakos kulübü başkanı Fotis Tsougaris ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmede tarafların büyük ölçüde anlaşma sağladığı öğrenildi. Kalan ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından Türk teknik adamın Yunanistan ekibiyle resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi.
Cem Karaca, son olarak Erhan Albayrak
ile birlikte Almanya
'nın Duisburg şehrinde 5'inci Lig'de mücadele eden Türk kulübü FSV Duisburg'u çalıştırmıştı.
- Duisburg
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 08:53 Kaynak: DHA
Meral Akşener: Cumhurbaşkanı'na Laf Söyletmeyiz
Hikmet Karaman'ın Şansı Fenerbahçe'ye Tutmuyor
Ünlü Popçu Mustafa Sandal: Beşiktaş Her Zaman Şampiyonluk İçin Oynar
Fenerbahçe'ye Juan Mata'dan Kötü Haber: Türkiye'yi Düşünmüyor